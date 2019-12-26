Гармоничная пара: Джанабаева в силуэтном платье вышла в свет с Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе предпочитают не говорить о личной жизни. Они вместе уже много лет, хотя певец развелся с первой супругой Ириной только в 2014 году. На тот момент он уже был вместе с экс-солисткой «ВИА Гры» и даже воспитывал с ней сына Константина, родившегося в 2004 году. Теперь у них подрастает еще один наследник Лука. Примечательно, что только в последние годы влюбленные стали чаще появляться на публике вместе.

В преддверии зимних праздников Джанабаева активно снимается в новогодних передачах. Несколько раз компанию ей составлял муж. Они успели побывать на съемках «Вечернего Урганта» и вместе выступить на музыкальной премии «Виктория». Накануне влюбленные снова вышли в свет вместе на радость поклонникам. Они посетили рождественский концерт, который организовал Григорий Лепс. На нем выступили почти все российские звезды.

Джанабаева, как всегда, выглядела очень женственно. Она облачилась в силуэтное черное платье с объемным верхом. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил показать щиколотки и туфли на шпильке. Изящные локоны и легкий макияж со стрелками завершили образ. Меладзе выбрал костюм, представ в одной цветовой гамме с супругой. Для гостей они исполнили дуэтом хит «Мегаполисы».

«Черно-белое кино под названием «Жизнь»! 2019 год прекрасен! Да, каждый прекрасен, неповторим! И вчера был прекрасный вечер», — поделилась Альбина.

Некоторые поклонники отметили, что певица заметно похорошела и будто светилась от счастья. «Шикарные!», «Альбина вы молодец», «Гармоничная пара», «Похорошела, прям такая шикарная», «Вау», «Наши любимые», «Альбина, у вас улыбка на миллион, приятная», «Какие стильные», «Моя любимая пара», Похоже, что вы всех затмили», — прокомментировали пост подписчики.