Звездный стиль

«Прекрасный стиль для Рождества»: стилист оценил образы Миддлтон и ее дочери

Герцогиня вышла в свет в сопровождении мужа и детей.

«Прекрасный стиль для Рождества»: стилист оценил образы Миддлтон и ее дочери
Kate Middleton. Фото Global look press.

Кейт Миддлтон в сопровождении принца Уильяма, шестилетнего сына Джорджа и четырехлетней дочери Шарлотты посетила службу в церкви святой Марии Магдалены. Этот визит является традиционным для членов королевской семьи.

Маленькие принц и принцесса впервые пришли на рождественскую службу, а вот маленького Луи герцог и герцогиня решили пока оставить дома.

Образ королевской семьи не остался без внимания публики. Герцогиня Кембридская надела серое меховое пальто, зеленую шляпку и туфли. Принцессу Шарлотту одели в зеленое пальто, синие колготы и черные туфли. Принц Уильям облачился в черное пальто и синие брюки, принц Джордж – в синий костюм. Их образы плавно перетекали один в другой, создавая единый, семейный.

«Элегантный и лаконичный family look. У Кейт Миддлтон очень умиротворенный образ. Серое пальто она дополнила изысканной шляпкой с вуалью и подобрала обувь точно в цвет детского пальто. Прекрасный динамичный стиль для Рождества!» — прокомментировала для Teleprogramma.pro Ольга Трофимова, профессиональный имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото из личного архива.
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«Прекрасный стиль для Рождества»: стилист оценил образы Миддлтон и ее дочери
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