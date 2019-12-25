Звездный стиль

Постройневшая Дубцова выбрала брючный костюм, но «промахнулась» с его цветом

Певица приняла участие в новогодней фотосессии.

Постройневшая Дубцова выбрала брючный костюм, но «промахнулась» с его цветом
Ирина Дубцова. фото: globallookpress.com

Ирина Дубцова является выпускницей «Фабрики звезд». Певица в свое время выпустила ряд хитов и теперь активно продолжает строить сольную карьеру. После расставания с солистом группы Plazma Романом Черницыным артистка сама воспитывает сына Артема. Мальчику только 13 лет, но он уже стал выше мамы на голову. К слову, 37-летняя певица надеется встретить хорошего мужчину и выйти замуж.

Многие удивляются тому, что Ирина все еще одинока. Она обладает стройной фигурой и умеет стильно выглядеть. Певица не уступает в красоте даже более молодым коллегам. Каждый раз для появления на публике она выбирает броские и женственные образы. Так, сейчас артистка готовится к наступающим праздникам. Она уже успела отметиться с наследником в новогодней фотосессии. Дубцова предстала в костюме цвета фуксия и атласной блузке. Объемная прическа, длинные серьги и яркий макияж завершили образ, который может идеально подойти для новогодней ночи.

Артем позировал с мамой в костюме. Он подобрал бабочку в тон к маминому наряду. Звездная семья смотрелась очень гармонично. «Снега нет. Создаем новогоднее настроение сами», — отметила Ирина. Поклонники восхитились ее образом. А специально для портала Teleprogramma.pro наряд звезда оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«В целом — образ неплох. Постройнела, похорошела, великолепно смотрится на фоне своего красавца-сына. Брючный костюм элегантно, хорошо на ней сидит. Меня смущает цвет костюма. Настолько насыщенная фуксия не совсем актуальна. Если ей так хотелось розовый костюм, то в этом сезоне осень-зима 19/20 есть очень красивый оттенок — Fruit Dove (Фруктовый голубь). Он более изысканный, обращает на себя внимание и это было бы интереснее, это было бы в тренде», — пояснила эксперт.

При этом стилист отметила, что не могла налюбоваться длинными серьгами Ирины, которые сейчас в моде.

Справка Teleprogramma.proЕлена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona.

Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и  «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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Звездные детиЗвездный стильИрина ДубцоваРазбор стилиста
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Постройневшая Дубцова выбрала брючный костюм, но «промахнулась» с его цветом
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