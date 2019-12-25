Звездный стиль

Собчак появилась на премьере «Вторжения» в асимметричном костюме

По словам светской львицы, она не слышала про дресс-код, но все равно пришла в черном.

Собчак появилась на премьере «Вторжения» в асимметричном костюме
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Прошедшая премьера фильма Федора Бондарчука «Вторжение» удивила не только самой картиной, но и своим дресс-кодом. Как сообщили российские звезды, им предложили прийти на праздник в черном. Чем вызван этот выбор, не совсем понятно, поскольку пресс-воллы на красной дорожке мероприятия были установлены темно-синего цвета. И черные наряды звезд просто-напросто сливались с ним.

Можно предположить, что представители отечественного шоу-бизнеса неправильно поняли понятие black tie. Этот дресс-код, по словам Елены Бестави, эксперта по имиджу и стилю, не обязывает одеваться во все черное.

«В данном дресс-коде вообще не прописан цвет, это больше касается мужчин, для которых смокинг, дополненный черным галстуком – обязателен. Дам же цвет не касается абсолютно», — объяснила Teleprogramma.pro Елена.

Среди тех, кто понял дресс-код правильно, либо проигнорировал предложение одеться в черное, оказались Филипп Киркоров, который пришел в белом, и Константин Богомолов, явивший на вечеринку в красном пальто. При этом супруга режиссера Ксения Собчак пришла в черном. Но, как оказалось, случайно. В своем блоге она сообщила, что вообще не слышала про дресс-код, а наряд выбрала произвольно.

Ее брючный костюм с асимметричным подолом произвел на публику впечатление – он выбивался из общей черной массы своей необычной формой. Талию звезда подчеркнула ремнем, подобрав к нему по фактуре клатч. Образ завершили изящные туфли-лодочки.

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Собчак появилась на премьере «Вторжения» в асимметричном костюме
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