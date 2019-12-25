Бывший муж Ходченковой пришел на премьеру «Вторжения» в свитере и джинсах

Звезда «Экипажа» и «Молодежки» Владимир Яглыч вместе со своей возлюбленной Антониной Паперной посетил премьерный закрытый показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Дресс-код мероприятия обязал его гостей надеть черное. Пара постаралась соблюсти условие, а вот насколько удачно это у них получилось — судить вам.

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Антонина облачилась в черный костюм с юбкой мини и блузой с глубоким декольте. Завершила девушка свой и без того смелый образ ботфортами. Бывший муж Светланы Ходченковой надел черный свитер и темно-синие джинсы.

Напомним, молодые люди состоят в отношениях уже 4 года, пару лет назад у них родилась дочь Ева. В настоящее время актер заработал имидж примерного семьянина, хотя раньше предпочитал образ ловеласа. С 2005 по 2010 годы он был в браке со Светланой Ходченковой. Также на его счету романы с актрисой Анной Старшенбаум и фигуристкой Оксаной Домниной.