Звездный стиль

Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами

Певица похвасталась элегантным праздничным образом.

Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
Ани Лорак. фото: globallookpress.com/

Ани Лорак в 41 год может дать фору даже более молодым коллегам. Девушка обладает стройной фигурой, которой могут позавидовать модели. Не удивительно, что после расставания с мужем-изменищиком она вскоре стала встречаться с молодым продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом. Артистка знает, как выгодно подчеркнуть свою фигуру и всегда выбирает женственные образы для появления на публике.

Последние недели Лорак активно снималась в новогодних передачах и выступала на праздничных концертах. Также она успела сняться в фотосессии, продемонстрировав идеальный праздничный наряд. В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее стройную фигуру. А нежным макияж в нюдовых тонах и прямые пряди с челкой завершили образ.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год», — написала Каролина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они одарили артистку сотнями комплиментов. «Какая красивая! А фигура, слов нет», «Как вам хорошо с челкой», «Нежная принцесса», «Какой красивый и нежный образ», «Клеопатра», «Необычно и очень красиво, стильно и подчеркивает вашу красоту, надо почаще быть в этом образе», «Это вау», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Лорак успела нарядить елку, хоть ее график и загружен. В соцсети она показала хвойную красавицу, сверкающую в огоньках. Напомним, что у артистки подрастает дочка София. Девочке уже восемь лет. После развода родителей наследница чаще всего проводит время с мамой, но и с отцом видится время от времени. Этим летом Мурат Налчаджиоглу брал ее с собой в отпуск.

Фото: instagram.com/anilorak/
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Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
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