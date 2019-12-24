Звездный стиль

Настоящая модель: Шейк в ярком спортивном костюме прогулялась с дочкой по Нью-Йорку

Девушка уделила время наследнице, вернувшись из поездки.

Настоящая модель: Шейк в ярком спортивном костюме прогулялась с дочкой по Нью-Йорку
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк так и не прокомментировала свое расставание с Брэдли Купером. Пара распалась в начале лета, но официальных заявлений они так и не сделали. Теперь экс-влюбленные живут раздельно, но вместе заботятся о дочке Лее. Так на прошлой неделе модель уехала в Саудовскую Аравию на музыкальный фестиваль. Пока она отсутствовала, с наследницей находился папа, которому даже удалось погулять с ней в снегопад.

Однако Шейк не стала задерживаться в командировке. В канун католического рождества она вернулась в Нью-Йорк. Правда сначала она повидалась со своей русской подругой Анна Вьялицыной. Они устроили небольшую вечеринку с оливье, пельменями и Дедом Морозом. Задерживаться с гостях модель не стала и вскоре папарацци застали ее на прогулке с дочкой. Ирина оделась не по погоде. Она облачилась в спортивный костюм с синими разводами. Минимальный макияж, массивные ботинки и солнцезащитные очки завершили образ.

Лея была одета куда теплее. Девочка предстала в черном пуховике и светлых брюках. На голову она надела красную шапку. Малышка была в хорошем настроении — она весело шла рядом с мамой, держа ее за руку, и улыбалась. Возвращаясь домой с площадки, девочка попросилась к Ирине на руки, так как устала. Модель тоже выглядела счастливой. Она много улыбалась и даже не замечала преследующих ее папарацци.

А в это время Купер наслаждался рэп-оперой «Мария», поставленной Канье Уэстом. Она прошла в Линкольн-центре. Экс-возлюбленный Шейк пришел в гордом одиночестве. Рядом с ним сел актер стендапа Дейв Шаппелл, и певец Патрик Тусейнт. Судя по реакции актера, постановка ему очень понравилась. Похоже, что католическое Рождество он точно будет отмечать не с Ириной.

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Настоящая модель: Шейк в ярком спортивном костюме прогулялась с дочкой по Нью-Йорку
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