Эвелина Хромченко посоветовала, что надеть на Новый год

Эксперт моды Эвелина Хромченко в рубрике «Модные советы» на передаче «Модный приговор» рассказала о праздничных дресс-кодах. В преддверии Нового года эти знания необходимы, чтобы не попасть впросак и не явиться на торжество в неподобающем виде.

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Начала свой рассказ телеведущая с дресс-кода black tie (на фото – крайний вариант справа). Для мужчин – это черная бабочка и смокинг или пиджак, лацканы которого отделаны любой блестящей тканью, лаковые ботинки или выполненные из кожи с блеском. «И, конечно, белая рубашка должна быть очень свежей, чистой, отглаженной, со специальным воротничком. Потому что далеко не каждую рубашку можно носить с бабочкой», — объяснила Хромченко. Женщинам на мероприятия с дресс-кодом black tie совершенно не обязательно надевать длинное вечернее платье, подойдет и коктейльный вариант. Здесь главное – заранее уточнить, кто организует вечеринку и какие люди придут. И от этого отталкиваться, выбирая наряд.

Дресс-код сocktail проще. У женщин – коктейльная длина платья, у мужчин – креативный вариант смокинга. Эвелина Хромченко заметила, что у Александра Васильева таких смокингов целый набор. Мужчина может надеть к нему туфли-лоферы.

Дресс-код аfter 5 (крайний слева на снимке) – один из самых распространенных. Он делится на два вида – более нарядный semi formal и менее нарядный dressy casual. Хромченко представила второй вариант. Ведущая заметила, что более молодые люди должны надевать менее роскошные вещи. На вечеринку аfter 5 semi formal можно надеть вариант наряда, который представлен посередине фото (дресс-код сocktail).