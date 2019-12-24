Звездный стиль

Круглые очки и кожаные лосины: Елена Яковлева поработала над имиджем

Актрису поклонники сравнили с Илоной Броневицкой.

Круглые очки и кожаные лосины: Елена Яковлева поработала над имиджем
Елена Яковлева. Фото Global look press

58-летняя актриса Елена Яковлева находится в прекрасной форме для своего возраста, поэтому может позволить себе смелые фэшн-эксперименты.

Недавно звезда предстала перед поклонниками в дерзком аутфите: на ней были надеты кожаные серые лосины, свитер оверсайз и черные объемные сапоги. Образ завершили круглые очки, как у Гарри Поттера.

В блоге, посвященном знаменитой артистке, фото с новым имиджем Елены выставили на суд поклонников. «Как вам образ?» — обратились создатели аккаунта к подписчикам.

Почитатели таланта актрисы тут же обратили внимание на характерную оправу очков, сразу же вспомнив про героя Джоан Роулинг. Однако большинство присоединившихся к беседе сравнили ее с дочерью Эдиты Пьехи. «Так похожа с первого взгляда на Илону Броневицкую», «Если бы носик был другой, то вылитая мама Стаса Пьехи», «Дочка Пьехи!» — написали пользователи Сети.

Многие заметили, что этот стиль сильно омолодил звезду. «Супер! 20 лет долой», «Молодая дева», «Студентка», «Красотка. Как девочка», — можно увидеть в комментариях.

Некоторым фолловерам образ навеял воспоминания о знаменитом криминальном сериале Юрия Мороза, в котором актриса сыграла главную роль. «Отличный образ! В стиле Насти Каменской – лаконично, удобно и при этом ничего возрастного! Очень понравилось!» — написал один из подписчиков.

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Елена ЯковлеваЗвездный стильИлона Броневицкаяновый имиджновый образоверсайзЭдита Пьеха
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Круглые очки и кожаные лосины: Елена Яковлева поработала над имиджем
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