«Пупок взлетел к грудям»: Волочкову в «голом» платье обвинили в фотошопе

Анастасия Волочкова готовится уехать в Таиланд. Именно там она встретит Новый год. Артистка не скрывает, что отправиться в путешествие не одна, а со своим таинственным возлюбленным. Перед отъездом балерина успела выйти в свет с Никитой Джигурдой и уединенно провести время в Подмосковье. Ко всему прочему, она снялась в нескольких фотосессиях. Новые образы звезды насторожили ее поклонников.

Сначала Анастасия предстала почти лысая с шипами на голове. При этом она была облачена в золотой костюм и многослойные золотые бусы. «Смело», — заметили подписчики. Одним ее образ понравился, а другие были обескуражены. Но никто не ожидал, что балерина припасла для них еще один кадр.

Для фотосессии в студии Волочкова не только поместила цветы себе на голову, но и оголилась, обмотавшись в прозрачную ткань. Очертания груди артистки просвечивались из-под одежды. Легкий наряд не смог скрыть и белые трусики балерины. Легкий макияж и волосы, собранные в пучок сзади, завершили образ.

«Вот в таком образе представила меня Ольга. Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове», — написала звезда.

На этот раз многие поклонники были категоричны. «Стилиста на кол», «На голове какое-то гнездо», «Красиво, но с бельем не очень», «Трусики видно», «А что с плечом? Куда поплыло плечо?», «Там и пупок взлетел к грудям», «Образ загадочной феи удался», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Волочкову уже уличали в злоупотреблении фотошопом. Хейтеры замечали, что рядом с балериной то дверь изогнется, то кафель изменит рисунок.