Звездный стиль

Киркоров появился на новогодних съемках в костюме папы римского

Артист снимался в шоу-программе для Первого канала.

Киркоров появился на новогодних съемках в костюме папы римского
Филипп Киркоров. Фото Global look press.

Каких только концертных нарядов не примерял за время своей концертной деятельности Филипп Киркоров! И все они были царскими, яркими, блестящими. Не изменил себе Филипп Бедросович и на этот раз. На съемках новогодней ночи на Первом канале король российской поп-сцены предстал перед видеокамерами в наряде понтифика.

Его длинный белоснежный костюм светился, словно новогодняя елка. А головной убор римского папы, который католики именуют, как капелло романо вообще был выполнен из зеркальных элементов.

Филипп Киркоров. Фото пресс-службы Первого канала. Фото
Филипп Киркоров. Фото пресс-службы Первого канала

Отметим, что такая конструкция, хоть и выглядит очень эффектно, отражая свет софитов, имеет весьма внушительный вес. Поэтому Киркорову пришлось довольно непросто во время работы, отметил корреспондент Teleprogramma.pro, побывавший на съемках шоу.

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Киркоров появился на новогодних съемках в костюме папы римского
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