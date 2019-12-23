Киркоров появился на новогодних съемках в костюме папы римского

Каких только концертных нарядов не примерял за время своей концертной деятельности Филипп Киркоров! И все они были царскими, яркими, блестящими. Не изменил себе Филипп Бедросович и на этот раз. На съемках новогодней ночи на Первом канале король российской поп-сцены предстал перед видеокамерами в наряде понтифика.

Его длинный белоснежный костюм светился, словно новогодняя елка. А головной убор римского папы, который католики именуют, как капелло романо вообще был выполнен из зеркальных элементов.

Отметим, что такая конструкция, хоть и выглядит очень эффектно, отражая свет софитов, имеет весьма внушительный вес. Поэтому Киркорову пришлось довольно непросто во время работы, отметил корреспондент Teleprogramma.pro, побывавший на съемках шоу.