Звездный стиль

«Генерал-полковник»: Моника Беллуччи решилась на неожиданный бьюти-эксперимент

55-летняя звезда еще больше укоротила свои роскошные волосы и примерила дерзкий наряд.

«Генерал-полковник»: Моника Беллуччи решилась на неожиданный бьюти-эксперимент
Моника Белуччи. Фото Global look press

Моника Беллуччи в начале осени неожиданно для многих остригла свои роскошные волосы и предстала перед поклонниками с классической стрижкой каре. Многих тогда потрясло это изменение, ведь актрису десятилетиями видели исключительно с длинными локонами.

Но, как оказалось, останавливаться на достигнутом звезда не собиралась. Сейчас ее прическа стала еще короче, напоминая мальчишескую. Свой динамичный стиль звезда решила усилить куда больше. Она примерила синий жакет, стилизованный под военную форму. Звезды на воротнике как бы намекали на принадлежность к особой братии. Однако открытая область декольте придала образу особую женственность.

Новый стиль звезды был неоднозначно воспринят поклонниками. Люди написали в блоге актрисы, что уже соскучились по ее длинным волосам. Не обошлось и без шутников.

«Длинные волосы, короткие волосы, бритые волосы, даже с лысиной, я все равно буду любить тебя», — написал один из поклонников.

«Генерал-полковник», — отметился в комментариях другой «юморист».

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«Генерал-полковник»: Моника Беллуччи решилась на неожиданный бьюти-эксперимент
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