Звездный стиль

«Это отвратительно»: Нетребко предстала перед поклонниками с голубыми губами

Некоторым новый экстравагантный стиль звезды пришелся по вкусу. Но визажист Анастасия Амирханова была категорична.

«Это отвратительно»: Нетребко предстала перед поклонниками с голубыми губами
Анна Нетребко Фото

Анна Нетребко решила поэкспериментировать с макияжем. Накрасив губы голубой губной помадой, она сфотографировалась и представила свой образ на суд поклонников в Instagram.

Верные почитатели таланта и харизмы оперной звезды с восторгом отнеслись к ее неожиданному макияжу. Оперный певец Ильдар Абдразаков выразил свои эмоции в виде многочисленных сердечек в комментариях. Композитор Игорь Крутой поставил эмодзи «огонь». А вот профессиональный визажист Анастасия Амирханова испытала совершенно другие эмоции.

«Синяя помада допустима, но только для каких-то тематических вечеринок, фэш-показов или шоу. Это не модно и, если честно, отвратительно», — прокомментировала она Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в настоящее время в тренде естественность, нюдовый макияж, блики, мерцание. Красная помада возможна в вечернем макияже, а вот розовая и уж тем более синяя в обычной жизни противопоказаны.

Справка Teleprogramma.pro

Визажист Анастасия Амирханова получила на конкурсе RFW в Риме аккредитацию международного уровня. Принимала участие в различных телевизионных проектах, в том числе в программе «Успеть за 24 часа» с Александром Роговым.

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«Это отвратительно»: Нетребко предстала перед поклонниками с голубыми губами
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