Модный образ: Бузова снялась в кожаной водолазке и необычных брюках клеш

Ольга Бузова является певицей и телеведущей. Девушка любит подчеркивать свою красоту женственными нарядами. Она после развода с Дмитрием Тарасовым так и не обрела нового возлюбленного, поэтому у нее есть стимул всегда выглядеть безупречно. Артистка часто экспериментирует с имиджем. Она красит волосы, а также предпочитает носить, как вечерние платья, так и спортивные костюмы. Однако для модной фотосессии звезда выбрала необычный образ.

На новых фото Ольга предстала в стильном луке. Она облачилась в кожаную водолазку и кожаные брюки клеш с завышенной талией. Наряд дополнили туфли в тон и длинные серьги. Телеведущей сделали макияж в нюдовых тонах с акцентом на скулы. Волосы она собрала в хвост, сделав пробор. Бузова принимала разные позы в студии без интерьера, поэтому ничего не отвлекало от нее внимания.

«Поработала моделью на этой недели с фотографами. Соскучилась уже по фотосессиям. Получаем первые результаты от моей Дашули. Как вам такой стиль? Total Black», — поинтересовалась она.

Поклонники пришли в восторг. Многие даже не узнали Ольгу. Одни сравнили ее с Ким Кардашян, а другие с Еленой Темниковой. «Вау! Красотка! Шикарный образ», «Стильно, круто очень», «Безумно идет такой образ», «Такая стильная», «Все супер! Такая кошечка», «Сюреалистично», «Оля удивила! Вообще отпад», «И стиль и позы будто Темникова», «Напомнила Ким Кардашян», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что такой стиль обычно любит Кардашян. Американская звезда реалити-шоу носит латексные платья, латексные боди и кожаные костюмы. Так как она обладает пышными формами, то делает все, чтобы их подчеркнуть. А вот Бузову недавно поклонники осудили за откровенный наряд, так как почитали, что у нее слишком маленький бюст для такого глубокого декольте.