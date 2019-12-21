Светлана Лобода подчеркнула «мощные» ноги дерзким мини-платьем

Светлана Лобода не скрывает, что много занимается спортом. Артистка не раз показывала, как тренирует в отпуске, в номере отеля, несмотря на усталость и занятость. При этом год назад она попала в больницу. Тогда певица заверила, что будет больше времени уделять своему здоровью и меньше работать, но в итоге концертов в ее расписании не стало меньше. Ко всему прочему, она воспитывает двух дочерей.

Фигурой Лободы восхищаются многие звезды от Ксении Собчак до Игоря Крутого. Певица знает свои сильные стороны, поэтому часто облачается в откровенные наряды. Так накануне певица предстала в крошечном платье с прозрачной областью декольте, сетчатыми рукавами, пышным многослойным верхом виде воланов и юбочкой экстремальной длины. Белые полусапожки завершили дерзкий образ. Лобода покрутилась перед камерой.

Наряд подчеркнул не только бюст артистки, но и ее мускулистые ноги. Поклонники стали бурно обсуждать увиденное. «Класс», — оценила увиденное Яна Рудковская. «Мощные ножки и грудь», «Какие ножки», «Какая худенькая», «Стильная», «Как вам чертовски идет черный!», «Красотка наша, как всегда прекрасна!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что перед Новым годом звезды активно выступают и снимаются для праздничных передач. Им приходится «выгуливать» несколько нарядов за неделю. Так, на днях Кети Топурия тоже облачилась в мини-платье, подчеркнув стройные ноги. Правда она выбрала объемный фасон, поэтому вскоре артистку заподозрили в беременности. Пока неизвестно, наряд сыграл с ней злую шутку или поклонники оказались правы в своих домыслах.