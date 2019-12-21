Звездный стиль

Светлана Лобода подчеркнула «мощные» ноги дерзким мини-платьем

Певица примерила новый образ, взбудоражив пользователей Сети.

Светлана Лобода подчеркнула «мощные» ноги дерзким мини-платьем
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com/

Светлана Лобода не скрывает, что много занимается спортом. Артистка не раз показывала, как тренирует в отпуске, в номере отеля, несмотря на усталость и занятость. При этом год назад она попала в больницу. Тогда певица заверила, что будет больше времени уделять своему здоровью и меньше работать, но в итоге концертов в ее расписании не стало меньше. Ко всему прочему, она воспитывает двух дочерей.

Фигурой Лободы восхищаются многие звезды от Ксении Собчак до Игоря Крутого. Певица знает свои сильные стороны, поэтому часто облачается в откровенные наряды. Так накануне певица предстала в крошечном платье с прозрачной областью декольте, сетчатыми рукавами, пышным многослойным верхом виде воланов и юбочкой экстремальной длины. Белые полусапожки завершили дерзкий  образ. Лобода покрутилась перед камерой.

Наряд подчеркнул не только бюст артистки, но и ее мускулистые ноги. Поклонники стали бурно обсуждать увиденное. «Класс», — оценила увиденное Яна Рудковская. «Мощные ножки и грудь», «Какие ножки», «Какая худенькая», «Стильная», «Как вам чертовски идет черный!», «Красотка наша, как всегда прекрасна!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что перед Новым годом звезды активно выступают и снимаются для праздничных передач. Им приходится «выгуливать» несколько нарядов за неделю. Так, на днях Кети Топурия тоже облачилась в мини-платье, подчеркнув стройные ноги. Правда она выбрала объемный фасон, поэтому вскоре артистку заподозрили в беременности. Пока неизвестно, наряд сыграл с ней злую шутку или поклонники оказались правы в своих домыслах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильСветлана Лобода
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлана Лобода подчеркнула «мощные» ноги дерзким мини-платьем
Интересно?
Поделись с друзьями: