Звездный стиль

Волочкова вслед за Орбакайте нарядилась в «золотое» платье в пол

Балерина похвасталась праздничным образом от дизайнера.

Волочкова вслед за Орбакайте нарядилась в «золотое» платье в пол
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова в последнее время часто подвергалась критике. Сначала она сильно похудела, обеспокоив поклонников, а потом несколько раз представала с новой прической. Бурную реакцию у пользователей Сети вызвало видео, на котором балерина пыталась приготовить плов со своим возлюбленным. Тогда многие заподозрили, что артистка была не в трезвом состоянии. Однако блондинка умеет постоять за себя и на днях высказала свое негодование.

Теперь Волочкова собирается сбежать от городской суеты в Таиланд. Она встретит Новый год на диком острове и пока не знает, когда вернется. А пока балерина проводит время в курортном отеле в Московской области. Там она решила принарядиться, что сделать фото у роскошной елки. Артистка предстала в золотом платье-макси с длинными рукавами и оголенными плечами. Волосы она собрала в хвост. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Мне кажется, в этом дизайнерском платье я по гамме гармонично вписываюсь в авторский дизайн нашей новаховской ёлки», — похвасталась звезда.

Поклонники впервые за долгое время согласились с ней и одарили комплиментами. «Вам идет», «Настя, очень красивое платье», «Как статуэтка Оскар!», «О не сразу вас нашла на фото», «Вам очень идёт. Вы в последнее время ещё шикарнее начали одеваться», «Очень красиво! Настя, вы как русалка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что несколько дней назад в подобном золотом платье в пол, только с пикантным разрезом на юбке, представала Кристина Орбакайте. В нем она снялась в новогодней передаче, а потом дефилировала перед камерой. Певица произвела фурор своим блестящим нарядом.

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Анастасия ВолочковаЗвездный стильмода и стиль
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Волочкова вслед за Орбакайте нарядилась в «золотое» платье в пол
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