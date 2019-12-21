Как выглядеть модно на новогоднем корпоративе: образы Гагариной, Асмус и Снигирь

Вы уже купили очередное бесполезное платье для новогоднего корпоратива? То, что надевается один раз, а потом пылится год (а то и больше) в шкафу? Если нет, то правильно сделали! Сложные вечерние образы безвозвратно ушли в прошлое, в тренде легкая буржуазность с налетом небрежности.

О том, как выглядеть на новогоднем корпоративе модно, рассказал Teleprogramma.pro стилист Влад Лисовец.

Идеальный вариант – длинное платье с глубоким вырезом, однотонное или цветное. Оно не должно быть слишком длинным или коротким, до середины икры – идеально.

«Женственный стиль – всегда беспроигрышный. Это летящее платье, которое красиво смотрится в движении, глубокий вырез, длинные серьги», – сказал Влад Лисовец.

Надежда Ангарская точно знает, где у нее достоинства, и всегда их выгодно подчеркивает. Серебристые шпильки в этом сезоне очень актуальны и на новогодний корпоратив будут весьма кстати. Они сразу придают образу торжественность, даже если надеть вполне обыденное платье.

«Не стоит думать, что платье должно быть, как для красной дорожки «Оскара». Нежное красивое платье в сочетании с жакетом мужского кроя и сережками сделает ваш образ, с одной стороны, легким, с другой – трендовым», – считает эксперт.

По словам Влада Лисовца, слишком гламурные, нарядные и надуманные образы сегодня уже неактуальны. Стилист посоветовал модницам добавлять к элегантности немного брутальности.

Анна Чиповская к летящему прозрачному платью подобрала строгий черный жакет, благодаря чему получился интересный образ – горячий и слегка отстраненный.

В этом серебристом платье Кристина Асмус была бы, безусловно, неотразима. Однако в сочетании с жакетом она стала еще и невероятно стильной.

Кстати, блестящий наряд – отличный вариант для празднования Нового года. «Блеск всегда выглядит торжественно, лучше, если блеск будет приглушенным, не искрящимся», – сказал Влад.

Тренд на блеск в этом сезоне поддержали Кети Топурия, Анна Седокова и Полина Гагарина.

Новогодние ассоциации навевает также красный и розовый цвета. Сдержанный фасон платья Юлии Снигирь выглядит празднично за счет серебристых аксессуаров и пушистой сумочки. «Вишенкой на торте» выступила красная помада актрисы.

Другой новогодний цвет – белый. Даже простые модели в нем всегда смотрятся торжественно. И разве можно выглядеть нежнее, чем Кристина Асмус в этом легком женственном платье?

Влад Лисовец заметил, что платье – не единственный вариант для празднования Нового года. Самое время воспользоваться трендом на брючные костюмы оверсайз.

«Мужской костюм с какой-нибудь водолазкой будет выглядеть экстравагантно на корпоративе», – сказал эксперт. Почему бы не взять пример с Zivert и ее танцевального коллектива? Девушки подобрали водолазки в тон жакетам. Выглядит это очень стильно.

А Виктория Дайнеко разбавила вполне стандартный брючный костюм серебристым топом, подобрав к ним массивные серьги, и стала выглядеть празднично.

Черный цвет, по мнению Влада Лисовца, не совсем хорош для празднования Нового года. Но если ваша любовь к нему непоколебима, разбавьте его блестящими металлизированными украшениями и аксессуарами. Например, так, как это сделала Анна Чиповская.

И напоследок несколько лайфхаков от стилиста: