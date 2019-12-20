Звездный стиль

Ирина Шейк примерила на себя образ Тринити из «Матрицы»

Модель засняли в аэропорту Лондона в ожидании рейса.

Ирина Шейк примерила на себя образ Тринити из «Матрицы»
Ирина Шейк. Фото: globallookpress

Супермодель Ирина Шейк приехала в аэропорт Хитроу и попала в объектив вездесущих папарацци. Экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера была одета в стиле casual – белые штаны, кожаный плащ и массивные черные ботинки. Некоторые поклонники заявили, что их любимица похожа на героиню Тринити из культового фильма «Матрица».

Впрочем, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева не согласилась с таким мнением и отметила, что образ совершенно французский.

«На первый взгляд кажется, что это образ в стиле милитари, но он более утонченный, похожий на французский шик. Француженки не подчеркивают явно свою женственность и сексуальность. Они делают это очень тонко, изысканно, на контрасте. Парижанки смело примеряют мужские вещи – грубые ботинки и тренч, позаимствованный еще Коко Шанель у военных. По цветному комбинированию, прическе и макияжу Ирина Шейк в этом образе – абсолютная француженка и ей этот стиль очень идет», – сказала стилист и добавила, что мужской стиль в женской моде сейчас на пике популярности, а также в тренде естественность.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в июне 2019 года. Разрыву предшествовали слухи о романе актера с Леди Гагой, с которой они снялись в фильме «И звезда родилась». Хотя подтверждения этому так и не нашлось.

Сиенна Миллер, давняя подруга Брэдли, даже заявила, что актер обрек себя на затворничество и занимается только работой и общением с дочкой Леей. Переживая за друга, Сиенна вызвалась устроить его личную жизнь и даже составила список подходящих кандидаток.

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Ирина Шейк примерила на себя образ Тринити из «Матрицы»
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