Малышева в вязаном свитере прогадала с выбором наряда на красную дорожку

Стилист и дизайнер одежды Сергей Никулин не оставил без внимания вечерний образ ведущий программы «Жить здорово!» на предпремьерном показе фильма «Союз спасения».

Елена Малышева вслед за Ингеборгой Дапкунайте, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым появилась на предпремьерном показе фильма «Союз спасения». В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате также отметились Леонид Якубович, Софья Эрнст, Александр Домогаров, Константин Богомолов и Ксения Собчак, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Юрий Николаев и многие другие.

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале появилась на красной дорожке в вязаной кофте и классических брюках, отдав предпочтение темно-синей гамме. В интервью Teleprogramma.pro стилист и дизайнер одежды Сергей Никулин подметил, что обычно 58-летняя Елена Малышева предпочитает шить вещи на заказ, вместо того, чтобы покупать наряды в бутиках.

«Елена всегда славилась экстравагантными и оригинальными образами. Знаю, что наша героиня в основном шьет на заказ и очень редко покупает одежу. Примерив вязаный свитер с боковыми хлопковыми вставками, она поддержала модную тенденцию на совмещение разных текстур», — заверил стилист.

Несмотря на то, что в брюках классического кроя и вязаной кофте она, по мнению дизайнера, явно ощущала себя комфортно — Малышева все-таки прогадала с выбором наряда для выхода в свет.