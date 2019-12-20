Звездный стиль

Малышева в вязаном свитере прогадала с выбором наряда на красную дорожку

Стилист и дизайнер одежды Сергей Никулин не оставил без внимания вечерний образ ведущий программы «Жить здорово!» на предпремьерном показе фильма «Союз спасения».

Малышева в вязаном свитере прогадала с выбором наряда на красную дорожку
Елена Малышева (Фото: Globallookpress.com)

Елена Малышева вслед за Ингеборгой Дапкунайте, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым появилась на предпремьерном показе фильма «Союз спасения». В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате также отметились Леонид Якубович, Софья Эрнст, Александр Домогаров, Константин Богомолов и Ксения Собчак, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Юрий Николаев и многие другие.

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале появилась на красной дорожке в вязаной кофте и классических брюках, отдав предпочтение темно-синей гамме. В интервью Teleprogramma.pro стилист и дизайнер одежды Сергей Никулин подметил, что обычно 58-летняя Елена Малышева предпочитает шить вещи на заказ, вместо того, чтобы покупать наряды в бутиках.

Телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева на предпремьерном показе фильма «Союз спасения» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

«Елена всегда славилась экстравагантными и оригинальными образами. Знаю, что наша героиня в основном шьет на заказ и очень редко покупает одежу. Примерив вязаный свитер с боковыми хлопковыми вставками, она поддержала модную тенденцию на совмещение разных текстур», — заверил стилист.

Несмотря на то, что в брюках классического кроя и вязаной кофте она, по мнению дизайнера, явно ощущала себя комфортно — Малышева все-таки прогадала с выбором наряда для выхода в свет.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы на предпремьерном показе Елена появилась в другом образе — она могла бы позировать перед объективами фотокамер в коктейльном платье. С другой стороны, телеведущая заслуживает похвалы. Она всегда старается подчеркнуть свою исключительность, собственное видение моды», — экспертно резюмировал модельер.

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Тэги:

Евгений ЦыгановЕлена МалышеваЗвездный стильИнгеборга Дапкунайтемода и стильФильм "Союз спасения"Юлия Снигирь
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Малышева в вязаном свитере прогадала с выбором наряда на красную дорожку
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