Стилист назвал вечной классикой наряд Ингеборги Дапкунайте в стиле Dior

56-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы — премьерный показ фильма «Союз спасения». В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате также были замечены супруга режиссера Константина Богомолова — телеведущая Ксения Собчак, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елена Малышева, Владимир Мединский, возлюбленный Елизаветы Боярской — Максим Матвеев, Леонид Якубович, Александр Домогаров, Дмитрий Лысенков, Валентин и Марина Юдашкины, Софья Эрнст, Александр Дибров с супругой Полиной и многие другие.

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В интервью Teleprogramma.pro дизайнер одежды и стилист Сергей Никулин прокомментировал образ актрисы театра и кино, по достоинству оценив наряд Ингеборги Дапкунайте. Эксперт в сфере моды подметил, что на этом примере ему не удалось найти значимых недочетов. По мнению модельера, знаменитость заслужила похвалы, проявив тонкий вкус.

«Она действительно очень стильная женщина… У меня нет никаких претензий в отношении того образа, который Ингеборга представила на ковровой дорожке. Актриса отдала предпочтение классическому и сдержанному вечернему костюму. Подчеркнув при этом свою статность. Приталенный жакет в стиле Dior в сочетании прямых брюк — это вечная классика. Весь образ продуман до мелочей. Очень модно и стильно. Дапкунайте заслуживает высшую оценку по пятибалльной шкале», – отметил Никулин.

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте воспитывает сына Алекса. В недавнем интервью актриса призналась, что с рождением первенца ее жизнь приобрела новый смысл. Отправляясь в командировки или путешествия, знаменитость старается брать с собой наследника. По словам Ингеборги, раньше она переживала из-за того, что рождение ребенка скажется на ее свободе. Однако сейчас Дапкунайте утверждает, что она нашла тот компромисс, благодаря которому ей удается уделять внимание карьере и маленькому сыну.