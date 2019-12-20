Звездный стиль

Барановская «сменила» имидж без похода к парикмахеру ради съемок в глянце

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина предстала на площадке в образе пепельной блондинки.

Барановская «сменила» имидж без похода к парикмахеру ради съемок в глянце
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская «сменила» имидж без похода к парикмахеру. Ради съемок для одного из российских глянцевых журналов соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале предстала в образе пепельной блондинки. Для этого стилисты подобрали экс-возлюбленной футболиста Андрея Аршавина парик. На снимках знаменитость отметилась с короткими локонами и челкой.

«Очередной эксперимент удался, как вы считаете?! Совсем скоро выйдет мое интервью… А пока делюсь с вами первым образом с фотосессии, и жду ваших комментариев», – добавила Юлия, прокомментировав съемку.

Стилисты выбрали для Барановской трендовый монохромный наряд: знаменитость примерила облегающее черное платье-бюстье с зауженной талией и ботильоны на шнуровке. Образ телеведущей дополнили аксессуары в виде массивных цепей.

Напомним, что Юлия одна воспитывает троих детей: четырнадцатилетнего Артема, одиннадцатилетнюю Яну и семилетнего Арсения. Бывший возлюбленный знаменитости ушел из семьи, когда Барановская находилась на последних месяцах беременности. Она вынашивала их с Андреем младшего сына.

Не так давно футболист стал проявлять интерес к наследникам от телеведущей. Сама Юлия призналась, что она искренне радовалась тому факту, что Аршавин перестал пренебрегать своими родительскими обязанностями. При этом Барановская обратилась к поклонникам, заявив, что спортсмен может видеться с детьми, но на их взаимоотношения это уже никак не повлияет.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Барановская
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Барановская «сменила» имидж без похода к парикмахеру ради съемок в глянце
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