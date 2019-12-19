На стиле: Муцениеце в бархатном мини-платье вышла в свет с Прилучным

На Павла Прилучного свалилась слава после съемок в сериале «Мажор». При этом дома его всегда ждала супруга Агата Муцениеце с детьми. Девушка подарила своему избраннику сына Тимофея и дочь Мию. Актер хочет еще детей, но пока его избранница решила сосредоточиться на карьере. Ей тоже хочется блистать в кино. Супруги пережили много как хороших, так и плохих моментов вместе, что только скрепило их отношения.

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На днях влюбленные впервые за долгое время вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Союз спасения». В нем снялся Прилучный, поэтому пропустить это событие им было бы попросту неприлично. Актер появился на публике в классическом сером костюме и пальто в полоску с меховым воротником. Жена Павла облачилась в бархатное черное мини-платье с декором, напоминающим змею. Колготки со стразами и босоножки завершили образ.

Нюдовый макияж и необычная прическа сделали Агату неузнаваемой. Локоны она собрала в пучок, а с помощью кончиков волос сделала челку. «На премьере фильма „Союз спасения“, где роль Павла Пестеля исполнил мужчина справа, и сделал это блестяще, так что все в кино!» — написала актриса.

Поклонникам редко удается увидеть пару, поэтому кадр привлек много внимания. «Агата — похорошела невозможно», «Ох уж эти челки от хвостов», «Крутые колготки!», «Лиса Алиса и кот Базилио», «Красивая пара», «На стиле», «Неузнаваема», «Стильные какие!», «Ну до чего же хороша», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что летом влюбленные вместе с детьми отдыхали за границей. Тогда Муцениеце призналась, что поправилась. А поклонники успели заподозрить ее в беременности, но оказались неправы.