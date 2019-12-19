Звездный стиль

Новогодняя ночь: Орбакайте выбрала для съемок сапоги-чулки и неоновый полушубок

Певица объявила, что зрители увидят и услышат в первую ночь грядущего года премьеру — трек «Она».

Новогодняя ночь: Орбакайте выбрала для съемок сапоги-чулки и неоновый полушубок
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com/

С приближением Нового года Кристина Орбакайте стала чаще появляться на публике, а все из-за съемок в новогодних передачах и концертах. Каждый раз певица удивляет поклонников изысканными образами. Она успела сняться в золотом платье в пол и изумрудном наряде с пикантным разрезом. А на «Песне года» артистка предстала в сдержанном, но стильном костюме. После этого казалось, что дочь Аллы Пугачевой не сможет придумать более броский образ.

Однако ей это удалось. Накануне Орбакайте снялась для «Новогодней ночи». Она отметилась в центре Москвы в эпатажном образе. Певица облачилась в юбку-миди с блестящей бахромой, черную водолазку, поверх которой накинула полушубок неонового цвета с белыми вставками. Дерзости придали сапоги-чулки, которые подчеркнули стройные ноги звезды. Макияж с акцентом на губах и легкие локоны завершили образ.

«Новогодняя ночь на Первом в самом сердце Москвы! Будет премьера „ОНА“», — поделилась Кристина.

Дизайнер Игорь Гуляев, актриса Олеся Судзиловская и другие восхитились нарядом певицы. «Образ огонь», — заявила Валерия. Поклонники тоже не поскупились на комплименты. «Красота! Стиль! Ум! Счастливая Кристиночка!», «Прекрасно выглядите!!!», «Всегда шикарная!!», «Самая стильная», «Вот это прикид! Настоящий новогодний. Великолепно», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что на днях также успели отсняться для новогоднего эфира Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев. Они тоже не стали раскрывать подробности сценария, но позировали ночью на Красной площади. Ведущая «Давай поженимся!» в белой шубе смотрелась, как Снегурочка. А ее напарник предпочел не отходить от привычного мужского стиля. Зрителей ждет много приятных сюрпризов и красочных выступлений звезд в праздничный день.

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Новогодняя ночь: Орбакайте выбрала для съемок сапоги-чулки и неоновый полушубок
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