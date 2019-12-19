Звездный стиль

«Образ просто роскошный»: Утяшева в черном платье-рыбке восхитила стилиста

Спортсменка и телеведущая снялась в новогодней фотосессии. Имиджмейкер Лариса Тимиряева одобрила выбор наряда.

«Образ просто роскошный»: Утяшева в черном платье-рыбке восхитила стилиста
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com/

Ляйсан Утяшева в этом году стала чаще выходить в свет и участвовать в светской жизни. Бывшая гимнастка обычно представала в роскошных нарядах в рамках шоу «Танцы», которое ведет не первый год. Но теперь она стала наряжаться даже для обычных прогулок. Телеведущая полюбила кожаные мини-юбки, шорты и броские пиджаки. Сейчас девушка гастролирует, давая мастер-классы, но она нашла время, чтобы создать новогоднее настроение.

На днях Утяшева снялась в праздничной фотосессии. Она позировала перед камерой с зеленой ленточкой, с которой обычно выступают гимнастки. Супруга Павла Воли была облачена не в купальник со стразами, а в элегантное черное платье-рыбку. Волосы Ляйсан оставила распущенными, а также подчеркнула естественную красоту нюдовым макияжем. На ее шее красовалось золотое колье с крупным драгоценным камнем. Она позировала среди искусственного снега, широко улыбаясь.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Красотка» – стали писать они в комментариях. Согласилась с ними и Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер, беседуя с порталом Teleprogramma.pro.

«Платье-русалочка. Мягко обволакивает и подчеркивает все плавные изгибы тела. Самый женственный фасон, который, ничего не оголяя, подчеркивает женственность и сексуальность. Образ просто роскошный. Открыта только одна зона декольте и плечи. Настолько изысканно, женственно и грациозно. Черный цвет вне моды, он всегда на пике в вечерних образах. Модное колье в виде цепи – модный тренд. Пример, как можно изысканно продемонстрировать свою сексуальность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Преподаватель имиджелогии в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

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«Образ просто роскошный»: Утяшева в черном платье-рыбке восхитила стилиста
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