Звездный стиль

«Какая худышка»: Кристина Асмус предстала в эффектном платье

Актриса рассказала, где встретит Новый год.

«Какая худышка»: Кристина Асмус предстала в эффектном платье
Кристина Асмус. фото: globallookpress.com/

Кристина Асмус за последние месяцы пережила и травлю и откровенную критику в своей адрес. А все из-за постельных сцен в фильме «Текст», которые породили слухи о проблемах в отношениях актрисы с мужем Гариком Харламовым, и даже неверности самой девушки. Эту тему не обсуждал только ленивый. Однако артистка накануне появилась на публике вместе с супругом, развеяв все домыслы злопыхателей.

Кристина Асмус, как и все, готовится встретить Новый год. Она рассказала, что намерена провести главную ночь в году дома с близкими. На новом фото актриса предстала в нежном вечернем платье без рукавов телесного цвета. Ткань из фатина создала эффект «голого» наряда. Нежные локоны и нюдовый макияж завершили образ. Возможно, что в подобном платье девушка хочет встретить Новый год.

«Какие у кого планы на Новый год? Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря. Но скорее всего мы с семьей будем дома. Если верить тому, „как Новый год встретишь, так его и проведешь“, тогда помимо позитивного настроения я точно знаю, кто будет моим спутником в новогоднюю ночь», — написала она.

Многим понравился наряд Кристины, но некоторым он показался неудачным, так как стала очевидна худоба девушки. «Ой ой какая худыыыышка. Оливье правда иногда пробуете?», Какая худышка, не кушаешь совсем«, «Какое великолепное, нежнейшее платье!», «Вы очень нежная в этом образе», «Кристина, у вас видно белье», «Харламов счастливый человек», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Харламову удалось похудеть. На днях он предстал постройневшим и похорошевшим на красной дорожке.

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«Какая худышка»: Кристина Асмус предстала в эффектном платье
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