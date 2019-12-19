«В хорошем смысле странная»: тренд-аналитик назвал новогодний образ Елки «новой волной»

В Москве закончились съемки проекта «Новогодняя ночь на Первом». Тренд-аналитик Максим Зарипов вместе с Teleprogramma.pro заглянул в волшебное закулисье и оценил наряды российских везд, которые приняли участие в программе. В новогоднюю ночь телезрителям «Первого канала» предстоит увидеть выступление Софии Ротару, Ларисы Долиной, Валерии, Анжелики Варум, Жасмин, Татьяны Навки, Максима Галкина и других.

Наш эксперт подметил особенность звезд – хоть они и следят за трендами и предпочитают модные вещи, но, тем не менее, редко выглядят оригинально. Среди тех, кто появится в новогоднем шоу, Максим Зарипов высоко оценил стиль Максима Галкина и Ивана Урганта.

А вот среди женщин тренд-аналитик выделил Софию Ротару, обладающую хорошим вкусом и певицу Елку, которая одна из немногих старается выглядеть оригинально на российской сцене.