«В хорошем смысле странная»: тренд-аналитик назвал новогодний образ Елки «новой волной»

В Москве закончились съемки проекта «Новогодняя ночь на Первом». Тренд-аналитик Максим Зарипов вместе с Teleprogramma.pro заглянул в волшебное закулисье и оценил наряды российских везд, которые приняли участие в программе. В новогоднюю ночь телезрителям «Первого канала» предстоит увидеть выступление Софии Ротару, Ларисы Долиной, Валерии, Анжелики Варум, Жасмин, Татьяны Навки, Максима Галкина и других.
Наш эксперт подметил особенность звезд – хоть они и следят за трендами и предпочитают модные вещи, но, тем не менее, редко выглядят оригинально. Среди тех, кто появится в новогоднем шоу, Максим Зарипов высоко оценил стиль Максима Галкина и Ивана Урганта.
А вот среди женщин тренд-аналитик выделил Софию Ротару, обладающую хорошим вкусом и певицу Елку, которая одна из немногих старается выглядеть оригинально на российской сцене.
«Она в хорошем смысле странная, поэтому и наряды выбирает странные с претензией на оригинальность. Ее платье – new weight (новая волна), в котором сочетаются элементы вечернего стиля, изящества, но при этом присутствуют элементы концептуальности. Платье запоминающееся, это яркое пятно на фоне представителей российской эстрады», — рассказал Максим Зарипов Teleprogramma.pro.