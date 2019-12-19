Звездный стиль

«В хорошем смысле странная»: тренд-аналитик назвал новогодний образ Елки «новой волной»

Максим Зарипов выделил певицу среди других представительниц отечественного шоу-бизнеса.

«В хорошем смысле странная»: тренд-аналитик назвал новогодний образ Елки «новой волной»
Елка. Фото https://www.instagram.com/elkasinger/

В Москве закончились съемки проекта «Новогодняя ночь на Первом». Тренд-аналитик Максим Зарипов вместе с Teleprogramma.pro заглянул в волшебное закулисье и оценил наряды российских везд, которые приняли участие в программе. В новогоднюю ночь телезрителям «Первого канала» предстоит увидеть выступление Софии Ротару, Ларисы Долиной, Валерии, Анжелики Варум, Жасмин, Татьяны Навки, Максима Галкина и других.

Максим Галкин. Фото
Максим Галкин. Фото Первого канала.

Наш эксперт подметил особенность звезд – хоть они и следят за трендами и предпочитают модные вещи, но, тем не менее, редко выглядят оригинально. Среди тех, кто появится в новогоднем шоу, Максим Зарипов высоко оценил стиль Максима Галкина и Ивана Урганта.

А вот среди женщин тренд-аналитик выделил Софию Ротару, обладающую хорошим вкусом и певицу Елку, которая одна из немногих старается выглядеть оригинально на российской сцене.

Елка. Фото
Елка. Фото Первого канала.

«Она в хорошем смысле странная, поэтому и наряды выбирает странные с претензией на оригинальность. Ее платье – new weight (новая волна), в котором сочетаются элементы вечернего стиля, изящества, но при этом присутствуют элементы концептуальности. Платье запоминающееся, это яркое пятно на фоне представителей российской эстрады», — рассказал Максим Зарипов Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Дмитрий ШепелевЁлкаЖасминЗвездный стилькрасивое платьеМаксим Галкинмода и стильНавка
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«В хорошем смысле странная»: тренд-аналитик назвал новогодний образ Елки «новой волной»
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