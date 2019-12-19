«Это очень смешно»: тренд-аналитик удивился латексному образу Навки

Максим Зарипов также оценил стиль Урганта, Валерии, Шепелева и Ротару на передаче «Новогодняя ночь на Первом».

Teleprogramma.pro заглянула в закулисье съемок программы «Новогодняя ночь на Первом» вместе с тренд-аналитиком Максимом Зариповым. Эксперт высказал свое мнение об образах российских звезд.

По словам эксперта, все звезды, которые участвовали в программе, выбрали трендовые наряды: из блестящих и полупрозрачных тканей, с различными декорированными элементами вроде пайеток, с применением сетки и вуали. Однако Максим Зарипов заметил, что редко, кто из них отличается оригинальным вкусом – в основном образы заимствованы у западных звезд.

«Это очень смешно, когда сравниваешь с оригиналом. У нас все как-то искусственно, натянуто. Мы долго жили под колпаком и это сказывается на одежде. Создать свой оригинальный стиль у многих не получается», — сказал он.

Эксперт похвалил Ивана Урганта. «Он выбирает вещи европейской направленности – не вычурные. Костюм, напоминающий смокинг с бабочкой и сорочкой, великолепно сидит, идеально скроен, все к месту», — прокомментировал тренд-аналитик.

Сдержанный стиль Дмитрия Шепелева тоже пришелся эксперту по вкусу. «Дмитрий традиционно выбирает образ городского денди. Его комплект – беспроигрышный вариант: черный цвет независим от влияний моды, он хорошо контрастирует с красным. Образ выглядит довольно серьезно, но красный цвет вызывает теплые эмоции, что для зимы хорошо – он растопит лед души. Стиль подходит ему, поскольку он парень интеллектуальный».

Высоко оценил эксперт и образ Софии Ротару: «У нее есть вкус, и она в прекрасной физической форме. Наряд достаточно строгий, не вычурный, но при этом не скучный».

А вот платье Валерии как раз скучное, по мнению нашего эксперта. «Несмотря на полупрозрачность материала и стабильно пользующийся спросом черный цвет. В нем нет изюминки. Пресно и плоско», — сказал Максим Зарипов.

Но больше всего досталось критики от тренд-аналитика Татьяне Навке и певице Жасмин, которые снялись в латексных тренчах. Эксперт отметил, что одежда из таких материалов сегодня неоспоримо в тренде, однако именно этим дамам она совсем не подходит – эпатаж все-таки должен идти изнутри человека. А если его в характере нет, это всегда бросается в глаза и вызывает ощущение диссонанса.