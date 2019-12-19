Звездный стиль

«Красивая комсомолка»: Шейк предстала в японском Vogue в образе советской работницы

Русская топ-модель украсила обложку журнала.

«Красивая комсомолка»: Шейк предстала в японском Vogue в образе советской работницы
Ирина Шейк Фото Global look press

Ирина Шейк появилась на обложке японского Vogue в темно-синем тренче и черной косынке. Созданный загадочными восточными фотохудожниками образ пришелся по вкусу публике постсоветского пространства. Люди нашли в нем сходство со стилем простой работницы СССР, а кое-кто вспомнил советский журнал с одноименным названием.

«Это фото на журнал «Работница»?», «Не то, что ваши Гаги», «Впечатление, будто Ирина на уборку овощей собралась», «Нам ихние моды не понять», «Ирина тут похожа на женщин во времена блокады», «Красивая комсомолка», — поупражнялись в остроумии подписчики звезды.

Отметим, что в это же время Ирина появилась в совершенно противоположном образе на обложке другого глянца. Сияющая золотом топ-модель украсила последний номер журнала 7Hollywood.

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«Красивая комсомолка»: Шейк предстала в японском Vogue в образе советской работницы
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