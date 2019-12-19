Звездный стиль

«Просто ангел»: Васильев высоко оценил стиль Асмус

Историк моды уверен, что нападки хейтеров в адрес актрисы напрасны.

«Просто ангел»: Васильев высоко оценил стиль Асмус
Кристина Асмус. Фото Global look press

Историку моды Александру Васильеву пришелся по вкусу стиль Кристины Асмус. Он убежден: нападки на актрису после откровенных сцен в фильме «Текст» напрасны. В ее образах нет ни намека на вульгарность.

«Она выглядит как скромная девушка из хорошей семьи, воспитанная, добропорядочная. Просто ангел. Нет откровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов. Я ей советую не обращать внимания на хейтеров», — рассказал он изданию 7days.ru.

Это белое платье с открытой спиной эксперт счел довольно скромным. И даже обнаженный участок тела не помешал ведущему «Модного приговора» так думать. Эксперту понравилось сочетание наряда с красной помадой и прической волной. Это образ голливудских кинозвезд 40-х годов.

Детская прическа в форме рожек очень хорошо смотрится на Асмус, а вот женщинам около 50-ти, вроде Эвелины Бледанс, она уже не подойдет, считает Васильев. Куртка-косуха тут тоже кстати.

Васильеву понравился интересный оливковый цвет и крой этого костюма. Он подчеркивает женственность, хорошо подходит к нему обувь на шпильке.

Ботфорты нередко рискуют скатиться в вульгарность, но это не тот случай. Здесь Кристина закрыла верх костюма и тем самым уравновесила образ.

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Александр ВасильевАсмус новостиАсмус платьеЗвездный стильКристина Асмусмода и стиль
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«Просто ангел»: Васильев высоко оценил стиль Асмус
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