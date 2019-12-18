Звездный стиль

«Чувственная»: Савельева в эффектном боди похвасталась роскошными ногами

Артистка опубликовала в Instagram архивное фото, которое было сделано на гастролях.

«Чувственная»: Савельева в эффектном боди похвасталась роскошными ногами
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

После рождения первенца — сына Леона — солистка группы «Фабрика» объявила о том, что она намерена покинуть девичий коллектив. 35-летняя Саша Савельева во время декретного отпуска неотлучно находилась рядом с малышом, справляясь со своими родительскими обязанностями без помощи опытных нянечек. Заботиться о Леоне певице помогал ее супруг — 46-летний Кирилл Сафонов. У актера уже есть отцовский опыт за плечами. В одном из интервью Саша подметила, что не сразу нашла общий язык со своей взрослой 24-летней падчерицей. Девушка подружилась с возлюбленной отца только после того, как удостоверилась в искренности чувств будущей мачехи. Анастасия (Дочь Кирилла. — Прим. ред.) младше избранницы Сафонова всего на одиннадцать лет.

На личной страничке в Instagram Савельева решила поделиться памятным фото из личного архива. По словам певицы, снимок был сделан во время гастрольного тура, когда она пела в группе «Фабрика».

«Это было недавно… Это было давно!! Гастроли с группой «Фабрика». Теплые воспоминания», — отметила Саша.

В кадре артистка предстала в эффектном боди, похваставшись стройными ногами. Поклонники знаменитости не оставили без внимания снимок певицы, подметив, что Савельева может дать фору даже признанным манекенщицам.

«Роскошные ножки!! Красавица», «Провокационно и стильно», «Чувственная», «Великолепная Саша, только любуюсь вами», «Дива», «Вам на подиум надо с такими ногами», — обратились к певице ее верные почитатели.

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«Чувственная»: Савельева в эффектном боди похвасталась роскошными ногами
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