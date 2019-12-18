Синие губы и боксерские косы: Наташа Королева предстала в неожиданном образе

Наташа Королева в свои 46 лет продолжает выглядеть моложе многих своих сверстниц. Артистка никогда не боялась выглядеть ярко. Ее концертные костюмы всегда запоминаются. Мини-юбки, крупные аксессуары, гороховый принт и цветочный можно увидеть в гардеробе знаменитости. Стоит отметить, что мама артистки тоже обладает особой любовью к броским образам. Но похоже, что супруга Сергея Глушко приготовила для поклонников нечто особенное.

Сейчас Королева находится в Майами. Там у нее с мужем есть особняк. Но она вовсе не отдыхает, а работает. Накануне певица снялась в необычной фотосессии. Она сменила несколько образ. В одном из них она позировала сначала в студии, а потом у бассейна. Девушка облачилась в облегающее платье с голубой летящей юбкой, которую можно отстегнуть. Звезде сделали яркий макияж. Губы ей накрасили синим цветом.

Также Наташа сделала модную прическу. Ей заплели так называемы боксерские боксы. Ей вплели бирюзовый каникалон, сделав своеобразное наращивание. В тон к локонам она побрала сережки в виде ракушек. На видео певица зажигательно танцевала, размахивая веерами с тканью.

«Сегодня лучшая команда в Miami работала со мной !!! Дефффчонки вы крутые!», — написала артистка.

Поклонники признались, что не ожидали увидеть ее в таком образе. Многие отметили, что Королева даже помолодела с новой прической и молодежным макияжем. «Классный лук», «Красавица юная!! Так держать, Натали!», «Словно девочка», «Наташа, вы как всегда, очаровательны!! Расскажите секрет! Вы пьете элексир молодости?», «Наша Мальвина», «Ох эти косы. Моя любовь», — прокомментировали пост подписчики.