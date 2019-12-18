«Яркий образ»: Жасмин в платье цвета фуксия восхитила стилиста

Певица Жасмин является мамой троих детей. Певица старается подавать им только хороший пример, поэтому чаще всего образы артистки очень сдержанные. Однако не так давно она удивила всех, представ на концерте «Песня года» в алом глянцевом тренче, который надела на голое тело. В таком образе молодую маму не ожидали увидеть. Но многим понравился ее дерзкий наряд. В тот день она получила много комплиментов.

А на днях Жасмин опубликовала снимок, на котором запечатлена еще с одной известной мамой Оксаной Федоровой. В кадре они позируют вместе в доме, но при этом обе звезды нарядно одеты. Жасмин облачилась в приталенное платье цвета фуксия и туфли телесного цвета. Нежный макияж завершил образ. А ее подруга предстала в бархатном синем костюме и белой рубашке. На наряде красовалась крупная брошка.

Так как недавно Оксана отпраздновала день рождения, то певица поздравила ее с этим событием. «Какая же ты все-таки красотка, наглядеться не могу», — отметила одна из подписчиц.

Оценила образы знаменитостей и Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер.

«Яркий образ. Платье цвета фуксии освежает Жасмин. Один цветовой акцент. Ничего лишнего. Платье подчеркивает стройную фигуру за счет запаха и дополнительной вертикальной линии, Жасмин решила не завязывать для этого бант. Если бы был завязан красивый бант, было бы более современно, поскольку банты в тренде. И образ был более современным, а не только ярким. Нюдовые лодочки создающие визуальный эффект обнаженной ноги тем самым визуально ее удлиняют», — высказалась она в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Оценила эксперт и образ Федоровой. «Оксана отдала предпочтение бархатному брючному костюму с жакетом. К брюкам претензий нет, но вот такие маленькие женственные жакеты в настоящее время уступили место пиджакам в мужском стиле на модном пьедестале. По цветовому комбинированию — контрастное сочетание бархата. Все это помогает выглядеть роскошно, ярко, но одновременно сдержанно и элегантно. Но не современно. Фасон жакета не в тренде», — пояснила Лариса.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Преподаватель имиджелогии и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».