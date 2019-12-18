Звездный стиль

Боня подчеркнула длинные ноги мини-платьем с пайетками

Светская львица выбрала броский образ для светского ужина. Стилист Лина Дембикова его оценила.

Боня подчеркнула длинные ноги мини-платьем с пайетками
Виктория Боня. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня никогда не сидит на одном месте. Осенью она переехала жить в Лондон вместе с дочкой Анджелиной. Но там девушка проводит время не часто, так как ей приходится ездить по разным странам по работе. Недавно она побывала в Китае, а свой день рождения светская львица отпраздновала на Мальдивах с самим «танцующим миллионером». Накануне она вернулась в Москву и сразу оказалась на рождественском ужине.

Боня провела время в компании немецкого модельера Филиппа Плейна и его друзей. Для появления на публике она выбрала яркий образ. Девушка предстала в мини-платье с пайетками цвета фуксия. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а розовые туфли на шпильке завершили образ.

«Я здесь уже в новом образе русалки. Оставлять такую длину волос или подстричь??? Я не знаю, как поступить», — призналась светская львица.

Поклонникам понравился наряд бывшей участницы «Дома-2». Они одарили ее комплиментами, а вот мнения на счет стрижки разошлись. Лине Дембикова, селебрити стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ Бони.

«Платье в целом очень неплохое. Оно в ее духе, тем более у нее сейчас хорошая фигура, хороший тонус. Понятно ее желание показать свои красивые ноги. Другой вопрос, что оно все расшито пайетками и еще с принтом, поэтому я бы туда, конечно, подобрала обычные, лаконичные черные лодочки. Тогда это смотрелось бы более сдержанно и эффектно», — высказалась Лина.

Также эксперт решила ответить на вопрос Бони, который она задает в посте. «Да, длину волос нужно немножко убрать, потому что уже давно не в моде такие неопрятные края и хотелось бы видеть более актуальную сейчас среднюю длину, и тогда даже с этим образом все смотрелось бы довольно приятно», — пояснила она. Дембикова отметила, что Виктория выбрала уместный наряд для вечеринки, даже если учитывать ее возраст.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Изначально девушка изучала языки, а потом увлеклась модой. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка», где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.

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Боня подчеркнула длинные ноги мини-платьем с пайетками
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