Звездный стиль

Лазарев объяснил, почему предстал на обложке альбома с голым торсом

Певец выпустил новую сольную пластинку под названием «Это Я».

Лазарев объяснил, почему предстал на обложке альбома с голым торсом
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Сергей Лазарев прокомментировал выход нового сольного альбома под названием «Это Я». По словам певца, каждая исполненная им песня — это личная история, как отдельная глава жизни. Артист подметил, что, обращаясь к поклонникам, он просил их прослушать композиции в том порядке, в котором он их сам распределил. Для того, чтобы получить правильную эмоцию и не только услышать, но и «увидеть» альбом. О многом, по мнению поп-исполнителя, говорит и обложка пластинки.

«Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только что вышел из душа. Такой как есть — без прикрас, без прически, без одежды. Чистота души, оголенные нервы и открытое сердце», — отметил Сергей в интервью Hello!.

По словам артиста, по прошествии последних лет он стал гораздо взрослее и увереннее в себе, многого достиг, твердо встав на ноги.

«Потому что я должен так стоять, ведь у меня есть дети. Я стараюсь честно жить, несколько это возможно в моей профессии, делать свою работу хорошо, и, наверное, меньше хочу кому-то нравиться и стараться, чтобы меня полюбили. Не хочу, чтобы люди думали, что я всегда милый. Многие видят меня «мальчиком-зайчиком», у которого всегда все хорошо. Но это не так. Я — человек, со своими плюсами и минусами», — добавил певец.

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Лазарев объяснил, почему предстал на обложке альбома с голым торсом
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