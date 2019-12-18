Лазарев объяснил, почему предстал на обложке альбома с голым торсом

В недавнем интервью Сергей Лазарев прокомментировал выход нового сольного альбома под названием «Это Я». По словам певца, каждая исполненная им песня — это личная история, как отдельная глава жизни. Артист подметил, что, обращаясь к поклонникам, он просил их прослушать композиции в том порядке, в котором он их сам распределил. Для того, чтобы получить правильную эмоцию и не только услышать, но и «увидеть» альбом. О многом, по мнению поп-исполнителя, говорит и обложка пластинки.

«Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только что вышел из душа. Такой как есть — без прикрас, без прически, без одежды. Чистота души, оголенные нервы и открытое сердце», — отметил Сергей в интервью Hello!.

По словам артиста, по прошествии последних лет он стал гораздо взрослее и увереннее в себе, многого достиг, твердо встав на ноги.