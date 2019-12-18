Гайдулян в леопардовой рубашке и с усиками вывел в свет свою подругу

Андрей Гайдулян прославился благодаря роли в сериале «САШАТАНЯ». Если на экране его женой была Валентина Рубцова, то в настоящей жизни с ним была девушка по имени Римма. Она подарила ему сына, помогала бороться с серьезной болезнью, но через год после свадьбы актер от нее ушел. Теперь на светских мероприятиях артист появляется с 26-летней актрисой Александрой Велескевич. Насколько серьезные у них отношения, пока неизвестно.

Однако накануне Гайдулян снова вышел с ней в свет. Он посетил премьеру фильма «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона». Актер предстал в новом амплуа. Он облачился в брюки, леопардовую рубашку и туфли. В руках он держал барсетку, а на его лице появились усы и очки. Примечательно, что подруга оделась ему под стать: Александра была облачена в черный свитер, брюки в полоску с завышенной талией и искусственную меховую шубу белого цвета в тон парику. Актеры признались, что ждут наступления Нового года.

«Поедем в ближнее зарубежье. К празднику готовы, Дед Мороз письмо получил. Ждем. Вера в чудеса не ушла, я каждый год работаю волшебником», — пошутил Гайдулян.

У гостей новый имидж звезды вызвал много вопросов. Либо он уже выбрал новогодний костюм, либо просто решил повеселить людей.

Напомним, что также пришли на премьеру и другие знаменитости: Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук со своим мужем Алексеем Чумаковым, Глюкоза, Карина Мишулина и другие известные персоны. Гарик Харламов появился на публике с Кристиной Асмус, развеяв слухи о разводе. Более того, он продемонстрировал постройневшую фигуру. Кажется, теперь никто не сможет шутить над его лишним весом. Читайте другие подробности о том, как прошла премьера, в большом репортаже Teleprogramma.pro.