Гагарина и Пелагея в стильных образах посетили программу «Угадай мелодию»

Декабрь — самый насыщенный месяц у звезд. Они снимаются в одной передаче за другой, участвуют в праздничных концертах, записывают новогодние поздравления и едва находят время на сон. Именно в таком режиме вот уже две недели живет Полина Гагарина. На выходных она успела нарядить елку с подросшей дочкой Мией, а потом вновь отправилась зарабатывать деньги. Примечательно, что артистке каждый раз удается появляться на публике в разных нарядах.

Так, 17 декабря она приняла участие в передаче «Угадай мелодию». В студию Полина пришла в сверкающем мини-платье зеленого цвета. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и позволил показать стройные ноги. Волосы она присобрала, сделав эффект мокрых локонов. Нюдовый макияж и туфли-лодочки завершили образ.

Компанию Гагариной составила еще одна наставница из шоу «Голос» Пелагея. Известная певица предпочла не отходить от привычного сдержанного стиля. Она облачилась в черное силуэтное платье, расклешенное к низу. Черные колготки и туфли в тон сделали образ консервативным. На фоне сияющей тезки Пелагея выглядела блекло. Но похоже, что девушки успешно сыграли в игру и получили много положительных эмоций.

«2 Поли в действии — огненная сила», — отметила Гагарина.

Поклонники были рады их видеть вместе. Многим понравился образ исполнительницы хита «Спектакль окончен»: «Какие красотки», «Русалка», «Две лучших просто! Как мы скучали по вашим совместным фото и пребываниям где-то», «Платье волшебное», «Вааау, шикарные какие! А платье-то какое, огонь, очень идет вам», — отозвались подписчики. Добавим, что также снялись в новых выпусках «Угадай мелодию» Стас Костюшкин, Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова.