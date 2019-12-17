Звездный стиль

Гагарина и Пелагея в стильных образах посетили программу «Угадай мелодию»

Две Полины продемонстрировали свои знания популярных песен.

Гагарина и Пелагея в стильных образах посетили программу «Угадай мелодию»
Пелагея и Полина Гагарина. фото: globallookpress.com/

Декабрь — самый насыщенный месяц у звезд. Они снимаются в одной передаче за другой, участвуют в праздничных концертах, записывают новогодние поздравления и едва находят время на сон. Именно в таком режиме вот уже две недели живет Полина Гагарина. На выходных она успела нарядить елку с подросшей дочкой Мией, а потом вновь отправилась зарабатывать деньги. Примечательно, что артистке каждый раз удается появляться на публике в разных нарядах.

Так, 17 декабря она приняла участие в передаче «Угадай мелодию». В студию Полина пришла в сверкающем мини-платье зеленого цвета. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и позволил показать стройные ноги. Волосы она присобрала, сделав эффект мокрых локонов. Нюдовый макияж и туфли-лодочки завершили образ.

Компанию Гагариной составила еще одна наставница из шоу «Голос» Пелагея. Известная певица предпочла не отходить от привычного сдержанного стиля. Она облачилась в черное силуэтное платье, расклешенное к низу. Черные колготки и туфли в тон сделали образ консервативным. На фоне сияющей тезки Пелагея выглядела блекло. Но похоже, что девушки успешно сыграли в игру и получили много положительных эмоций.

«2 Поли в действии — огненная сила», — отметила Гагарина.

Поклонники были рады их видеть вместе. Многим понравился образ исполнительницы хита «Спектакль окончен»: «Какие красотки», «Русалка», «Две лучших просто! Как мы скучали по вашим совместным фото и пребываниям где-то», «Платье волшебное», «Вааау, шикарные какие! А платье-то какое, огонь, очень идет вам», — отозвались подписчики. Добавим, что также снялись в новых выпусках «Угадай мелодию» Стас Костюшкин, Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Угадай мелодию»Звездный стильмода и стильпевица ПелагеяПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гагарина и Пелагея в стильных образах посетили программу «Угадай мелодию»
Интересно?
Поделись с друзьями: