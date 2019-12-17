Звездный стиль

Близкие опубликовали фото Аллы Вербер в одном из любимых платьев

Фэшн-директор ЦУМа при жизни говорила, что нашла свой стиль. Она называла его «истинная итальянка».

Близкие опубликовали фото Аллы Вербер в одном из любимых платьев
Алла Вербер. фото: globallookpress.com/

Летом этого года скоропостижно скончалась Алла Вербер. Она была фэшн-директором ЦУМа, законодательницей моды, бизнесвумен и дружила с такими звездами, как Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин и Андрей Малахов. Женщине стала плохо после посещения ресторана на отдыхе заграницей. Как позже показала экспертиза, причиной смерти стал менингококковый сепсис. Ее похоронили в закрытом гробу в Торонто, где она прожила часть своей жизни.

У Вербер осталась дочка Екатерина и три внучки. Близкие стали вести аккаунт светской львицы в соцсети, где теперь делятся ее фотографиями и рассказывают, какой она была при жизни. Фэшн-директор ЦУМа разбиралась в моде. Она обладала пышными формами, но могла с легкостью их подкорректировать нарядом правильного фасона. Гардеробу знаменитости можно было позавидовать. Время от времени она давала советы своим подписчикам.

Накануне близкие Аллы опубликовали ее фото, сделанное за месяц до смерти. В кадре она позирует в черно-желтом платье с принтом в виде цветов. Яркий образ был дополнен черными туфлями, бордовой помадой и круглыми сережками-кольцами. Вербер позировала во время мероприятия «Alta Moda» в итальянском городе Агридженто.

«Одеваюсь я минут за десять, поскольку давно нашла свой стиль — назовем его условно „истинная итальянка“. Так что едва ли вас удивит, что у меня около ста платьев Dolce & Gabbana», — процитировали бизнесвумен ее родственники.

Поклонники восхитились ее образом и чувством стиля. По всей видимости, этот наряд был одним из любимых, так как полностью соответствует стилю «истинная итальянка». Пользователи Сети почтили ее память. «Роскошная женщина», «Сильная, модная, непревзойденная», «Ах, Алла! И после ухода продолжает восхищать…» — написали они.

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Близкие опубликовали фото Аллы Вербер в одном из любимых платьев
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