Звездный стиль

«Я необычная звезда»: Бузова в силуэтном платье ответила на критику своей груди

Певица дала понять, что не собирается ничего менять в себе.

«Я необычная звезда»: Бузова в силуэтном платье ответила на критику своей груди
Ольга Бузова. фото: globallookpress.com/

Ольга Бузова обладает стройным телом, длинными ногами и эффектной внешностью. Телеведущая любит демонстрировать свою фигуру в бикини. Раньше она заверяла, что считает свое тело идеальным, но потом не раз признавалась, что у нее есть комплексы из-за маленького бюста. Однако делать пластическую операцию звезда не собирается. Но поклонники порой критикуют артистку за ее недостатки.

Так, на днях Ольга облачилась в силуэтное платье в готическом стиле с глубоким декольте. Она сделала пучок и вечерний макияж. Девушка сначала дефилировала с серьезным лицом, а потом стала зажигательно танцевать для видео. «Когда случайно вышла из образа. Но быстро вернулась назад», — написала она. Бузова в декабре очень занята на съемках. Певица не успевает высыпаться, но все равно находится в приподнятом настроении.

А вот поклонники были настроены не очень доброжелательно. Они подвергли критике артистку. Многие стали утверждать, что для такого наряда нужна фигура с пышным бюстом. «Если Оля чуть-чуть поправиться, то и грудь вернется. Это все худоба», — написала одна из подписчиц. «Где худоба??? Нет», — заверила Ольга. «Нее, Оленька, платье огонь, но здесь грудь нужна!» — присоединилась другая подписчица. «Кому? Мне все нравится», — ответила певица.

После это диалог перешел уже на оскорбления. Одна из поклонниц поинтересовалась у Бузовой, почему она не делает пластику груди, так как к этому прибегают многие звезды. «Я необычная звезда», — заявила она. Возможно, что своим высказыванием телеведущая задела чувства некоторых своих коллег. Однако преданные фанаты поддержали девушки. Они считают, что она прекрасно выглядит и менять ей в себе ничего не надо.

фото: instagram.com/buzova86/
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«Я необычная звезда»: Бузова в силуэтном платье ответила на критику своей груди
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