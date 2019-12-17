Звездный стиль

Новогодний наряд: Рогов дал модные советы женщинам перед праздником

Эксперт в сфере моды рассказал о том, как выбрать наряд к главному зимнему событию.

Новогодний наряд: Рогов дал модные советы женщинам перед праздником
Александр Рогов (Фото: Instagram.com/alexandrrogov)

Телеведущий и стилист Александр Рогов рассказал о том, как выбрать беспроигрышный образ к новогодней ночи, избежав тотальных ошибок и модных казусов. По мнению эксперта, этот зимний праздник допускает все — включая стразы, металлизированные текстуры, пайетки, блестки и каменья. При этом любая деталь или аксессуар не должны визуально перегружать образ. Главное — это комфорт.

Говоря о распространенных ошибках, эксперт в сфере моды заявил, что не советовал бы представительницам прекрасной половины человечества покупать к новогоднему торжеству платье на корсете, в котором будет слишком трудно дышать. Для домашних посиделок, по мнению Рогова, идеально подойдут юбки на резинке с яркой блузой в сочетании с необычными аксессуарами.

Для празднования Нового года в ночном клубе стоит отказаться от базовых вещей — свитера, юбок и джинсов, сделав при этом акцент на макияже. За городом для праздника отлично подойдет теплый и уютный шерстяной костюм с декорированными стразами. В таком наряде, по словам стилиста, вполне можно поиграть в снежки в ожидании боя курантов.

Экономным девушкам, пожалевшим крупную сумму денег на новое платье, которое в будущем окажется забытым в гардеробной, Рогов предлагает приобрести универсальный наряд — платье в стиле комбинации. Дополнить образ, по мнению эксперта, можно жакетом-смокингом и переливающимися туфлями-лодочками.

«Потом это платье вы можете носить с прозрачными колготками, с курткой-косухой или объемным свитером поверх. А жакет-смокинг прекрасно сочетается с белой футболкой, джинсами и кедами», —  отметил стилист в интервью «Комсомольской правде».

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Новогодний наряд: Рогов дал модные советы женщинам перед праздником
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