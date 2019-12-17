Звездный стиль

«Огонь!»: Милявская не оставила без внимания «золотое» платье Орбакайте

48-летняя певица отметилась на съемках новогоднего концерта.

«Огонь!»: Милявская не оставила без внимания «золотое» платье Орбакайте
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Исполнительница Лолита Милявская одной из первых оценила дизайнерский наряд Кристины Орбакайте. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова удостоилась похвалы эстрадной певицы, отдав предпочтение вечернему платью в пол. Старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса устроила импровизированное дефиле за кулисами. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, знаменитость появилась в «золотом» платье на съемках новогоднего концерта.

«Огонь!» — лаконично подметила Милявская, по достоинству оценив наряд певицы.

К слову, наследница Примадонны не смогла пропустить премьеру фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». В отсутствии шоумена Максима Галкина 70-летняя артистка была вынуждена позировать на ковровой дорожке в кинотеатре «Октябрь» в городом одиночестве. Однако в зрительском зале компанию певице составила ее старшая дочь. Сам телеведущий из-за съемок двух передач в Останкино появился только на банкете. После чего, он отправился на гастроли в Архангельск.

В интервью на программе «Сегодня вечером» Примадонна призналась, что Кристине в юности нравилось носить ее концертную юбку. Теперь же мамины наряды примерят шестилетняя Лиза. Малышка устраивает дома показ мод в шляпках Аллы Борисовны. Звездная мама не возражает против того, что ее дочь проявляет интерес к моде и нарядам.

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Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеЛолита МилявскаяМаксим Галкинмода и стиль
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«Огонь!»: Милявская не оставила без внимания «золотое» платье Орбакайте
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