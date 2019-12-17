«Огонь!»: Милявская не оставила без внимания «золотое» платье Орбакайте

Исполнительница Лолита Милявская одной из первых оценила дизайнерский наряд Кристины Орбакайте. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова удостоилась похвалы эстрадной певицы, отдав предпочтение вечернему платью в пол. Старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса устроила импровизированное дефиле за кулисами. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, знаменитость появилась в «золотом» платье на съемках новогоднего концерта.

«Огонь!» — лаконично подметила Милявская, по достоинству оценив наряд певицы.

К слову, наследница Примадонны не смогла пропустить премьеру фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». В отсутствии шоумена Максима Галкина 70-летняя артистка была вынуждена позировать на ковровой дорожке в кинотеатре «Октябрь» в городом одиночестве. Однако в зрительском зале компанию певице составила ее старшая дочь. Сам телеведущий из-за съемок двух передач в Останкино появился только на банкете. После чего, он отправился на гастроли в Архангельск.

В интервью на программе «Сегодня вечером» Примадонна призналась, что Кристине в юности нравилось носить ее концертную юбку. Теперь же мамины наряды примерят шестилетняя Лиза. Малышка устраивает дома показ мод в шляпках Аллы Борисовны. Звездная мама не возражает против того, что ее дочь проявляет интерес к моде и нарядам.