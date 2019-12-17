Звездный стиль

Похудевшая Мерьем Узерли восхитила провокационным платьем

Звезда «Великолепного века» появилась на дне рождения подруги в полупрозрачном наряде.

Похудевшая Мерьем Узерли восхитила провокационным платьем
Мерьем Узерли. Фото Global look press

Мерьем Узерли пришла на день рождения своей подруги Кэролайн Шойфеле, сопредседателя компании Chopard, в провокационном наряде. 58-летие бизнес-леди отмечали в одном из элитных заведений Женевы.

На звезде сериала «Великолепный век» было надето короткое полупрозрачное платье с асимметричным низом. Сквозь него вполне очевидно просвечивались прекрасные линии Узерли. Наряд актрисы был полностью инкрустирован камнями в виде жемчужин.

К платью были подобраны изящные серебристые туфли на высокой шпильке. Запястья звезда украсила золотыми часами и браслетом. Блестящий наряд Мерьем уравновесила натуральным макияжем и сдержанной укладкой.

Смелый образ звезда продемонстрировала в своем блоге, сразу вызвав волну восхищения среди поклонников. В числе первых фолловеров, отреагировавших на снимок, оказалась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Свой восторг она выразила с помощью смайлов с сердечками.

Подписчики Узерли заметили, что актриса заметно похудела и похорошела, ведь по сериалу многие помнили ее как даму в теле.

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"Великолепный век"Звездный стильМерьем Узерлимода и стильсериал «Великолепный век»
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Похудевшая Мерьем Узерли восхитила провокационным платьем
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