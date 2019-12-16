Звездный стиль

Навка в полупрозрачном наряде пришла на шоу к Урганту вместе с Загитовой

Спортсменка составила компанию юной чемпионке.

Навка в полупрозрачном наряде пришла на шоу к Урганту вместе с Загитовой
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка давно завершила карьеру в большом спорте, но продолжает выступать на льду для ледовых шоу и разных проектов. Она также следит за тем, что происходит в мире фигурного катания, и тренирует свою младшую дочку Надежду. Недавно спортсменка поддержала олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая, к удивлению многих, в финале недавнего Гран-при осталась без награды.

Навка подметила, что 17-летняя фигуристка заметно повзрослела. Теперь ей уже не так просто удерживать высокий уровень технического оснащения программы. Однако Татьяна уверена, что девушка еще заявит о себе. А пока она задействована в ее ледовом шоу «Спящая красавица». Загитова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Она пришла на съемку в белом мини-платье с принтом и синих туфлях.

Компанию спортсменке составила Навка. Она облачилась в черную полупрозрачную блузку в горошек и брюки с завышенной талией, усыпанные стразами. Волосы знаменитость собрала в хвостик, чтобы показать крупные сережки. Серебристые туфли и броский макияж с акцентом на глаза завершили образ. Алина волновалась, но Татьяна была рядом с ней.

«Сегодня вечером. „Вечерний Ургант“. Я смеялась очень!» — отметила Навка.

фото: instagram.com/tatiana_navka/

Поклонники восхитились образами двух фигуристок. «Девочки, вы такие Красотки!», «С Навкой Загитова в надёжных руках», «Вы будете с Алиной? Как здорово!», «Какой наряд крутой в Татьяны, а Алина девочка нежная», «Роковая красотка и такой макияж, стильно», «Навка в таком пикантном наряде, уф», «Крутой выпуск, Загитова еще так юна, а Татьяна такая сногсшибательная», — стали комментировать пост подписчики.

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Навка в полупрозрачном наряде пришла на шоу к Урганту вместе с Загитовой
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