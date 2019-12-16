«Настоящий шик»: Алсу подчеркнула стройные ноги мини-платьем с пайетками

Алсу редко делает промашки с выбором образов. Певица выросла в интеллигентной семье, поэтому с юности старалась выглядеть броско, но при этом не вульгарно, даже на сцене. А став мамой троих детей, артистка еще тщательнее подходит к выбору нарядов. Недавно она отправилась в ателье, чтобы ей сшили праздничное платье. Когда стилист предложил его укоротить, то девушка засмущалась и попросила не переусердствовать.

Однако позже Алсу удивила поклонников. Накануне она выступила в Кремлевском дворце. Для появления на публике певица облачилась в мини-платье с пайетками. Объемные рукава-колокольчики смотрелись эффектно. А кожаные перчатки придали образу дерзкий оттенок. Примечательно, что артистка также надела колготки с ботильонами, что зрительно сделало ее стройные ноги еще длиннее. Также она выпрямила волосы, а в ее ушах красовались крупные серьги.

«Новогоднее шоу „Марка № 1 в России“», — подписала кадр звезда.

Наряд Алсу стали пылко обсуждать в Сети. Одни восхитились вкусом девушки, а другие подвергли критике ее платье. «Космическая девушка», «Красивая до невозможного», «Клеопатра», «Алсу, тебе нет равных! Аплодисменты», «Какая красивая! С годами только лучше», «Наряд не нравится, слишком короткое платье…», «Косите под Топурию?», «Это не платье… это ужас …», «Настоящий шик», «Беременная? Наряд — колхоз», — стали писать подписчики.

К слову, накануне Алсу посетила фестиваль творчества «Открытая сцена» вместе со своей дочерью Микеллой. Девочка помогала оценивать конкурсантов, а также выступила для гостей мероприятия. Она, в отличие от мамы, предпочитает стиль кэжуал. Ей нравятся удобные повседневные наряды, а не платья.