Звездный стиль

Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с кристаллами российского дизайнера

Американская актриса выбрала броский образ для появления на телешоу Saturday Night Live.

Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с кристаллами российского дизайнера
Скарлетт Йоханссон. фото: globallookpress.com/

Скарлетт Йоханссон недавно отметила 35-летие. Звезда фильма «Трудности перевода», а также исполнительница роли Черной вдовы в серии фильмов Marvel обладает привлекательной внешностью. Неудивительно, что чаще всего ей предлагают играть привлекательных красавиц. Сама актриса признавалась, что устала от амплуа «доступной девушки». При этом она продолжает всегда выглядеть максимально женственно.

Это Скарлетт в очередной раз продемонстрировала на вечернем шоу Saturday Night Live. Для появления на публике девушка выбрала эффектное платье в пол с разрезом от бедра, усыпанное кристаллами. Как оказалось, этот наряд создал российский дизайнер Александр Терехов. Он опубликовал кадры из фотосессии артистки для шоу. На них блондинка позирует то на розовом фоне, то среди подарков. Броский макияж завершил образ, который бы идеально подошел для вечеринки или новогодней ночи.

Напомним, что Йоханссон два года назад перестала скрывать, что встречается с комиком и сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом. Возможно, что именно для него актриса принарядилась. Скорее всего, они встретились на съемках передачи.

Также отметим, Терехов три года подряд, с 2006 по 2009 год, был единственным российским дизайнером, который представлял коллекции одежды на неделях моды в Нью-Йорке. А девять лет назад этот бренд стал частью холдинга «Русмода».

Добавим, что зарубежные звезды стали все чаще прибегать к нарядом российского производства. Кортни Кардашян на отдыхе отметилась в желтом платье российского бренда Rasario. А дети звезд не раз выбирали наряды Терехова для выпускных балов.

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Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с кристаллами российского дизайнера
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