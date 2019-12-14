«Прям девчоночка»: Гузеева в шубе и без макияжа прогулялась по Москве

Лариса Гузеева работает не покладая рук. При этом она заботится о своих родных. Лишь в ноябре телеведущая позволила себе отдохнуть возле финского залива в детокс-клинике. Тогда артистка смогла не только похудеть и восстановить силы. Она преобразилась, вернувшись к прежнему темному цвету волос. После съемок у знаменитости обычно хватает сил только, чтобы поделиться кулинарными рецептами. Однако в свой выходной она отправилась гулять по Москве.

Гузеева облачилась в светлую шубу, темные брюки, платок и угги. Краситься она не стала, дав своей коже отдохнуть. Телеведущая побывала на ярмарке, где накануне также успела побывать модель Наталья Водянова. Потом она заглянула на Красную площадь.

«Я решила со своей крестной тетей погулять. Я в этой красоте, сейчас пойду на Красную площадь. Какое же счастье, господи, благословляю тебя, благословляю небо, что я живу в таком прекрасно городе, в такой прекрасной стране. Обожаю! А все недовольные, пусть едут туда, где им хорошо», — высказалась Лариса, осматривая преобразившийся город.

«Ну почему я не маленькая? Почему я выросла в другой стране? Такой красоты не было. Вот я раньше ездила в Европу за красотой рождественской, новогодней. Ну где, скажите мне на милость, такое сейчас увидите?», — продолжила восхищаться она. Гузееву возмутили недовольные москвичи. Она заявила, что они зажрались. Ей очень понравилось, как украсили Москву. Телеведущая заверила, что встретила много счастливых туристов, которые ее порадовали своими улыбками.

А вот пользователи Сети потом обсудили внешний вид самой Ларисы. Многие отметили, что она очень хорошо выглядит без косметики, а другие обратили внимание на ее наряд. «Шуба — нет слов! Хозяйка шубы — звезда!», «Прям девчоночка», «Классная шубейка, Вам очень идёт», «Вы очень хорошо выглядите, моей маме бы так похудеть», «Какая уютная шуба, какая вы классная в этой шубе», — стали комментировать пост подписчики. Артистка поспешила отметить, что ее шубе уже 100 лет.