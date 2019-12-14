Виктория Боня в бархатном платье с разрезом «блеснула» в Китае

Виктория Боня не так давно призналась, что опоздала на рейс. Она должна была отправиться в Пекин, но в итоге провела вечер в компании Анны Семенович и других подруг. На следующий день светская львица все же вылетела в Китай. Ранее она уже признавалась, что зарубежом ей поступает больше предложений о работе, чем в России. Вот и на этот раз она отправилась в дальнее путешествие не ради отдыха.

В соцсети с утра Боня стала делиться подробностями происходящего. Она начала прихорашиваться для важного мероприятия. «Китайские стилисты, приехавшие делегацией в пять человек, не взяли с собой даже расчёску, а когда мы дали им свою, круглую такую для брашинга, то оказалось, что они не умеют пользоваться брашингом», — поделилась своими наблюдениями девушка. Ей все же удалось приготовится к появлению на публике.

Виктория посетила презентацию новой коллекции украшений ювелирного бренда в новом магазине в городе Тяньцзинь. Русская красавица прошлась по подиуму в черном бархатном платье в пол с пикантным разрезом. Браслет, массивное колье и кольцо стали главными атрибутами образа. Публика с восторгом приняла гостью из России. Они фотографировали Боню и практически не спускали с нее глаз.

Поклонникам тоже понравился образ Виктории. они одарили ее комплиментами. «Какая же ты шикарная… смотришь и никак не можешь насмотреться!», «Супер, очень красивая Вика!», «Вы прекрасны, платье шик», «Образы великолепны! Поздравляю с расширением границ», «Ваааууууу, какая красотааааа», — отозвались подписчики. Теперь светская львица отправилась в Пекин, где тоже примет участие в разных мероприятиях.