«Уже пора одеваться приличнее»: Рудковская в черном мини-платье пришла на шоу Урганта

Яна Рудковская каждый год в декабре едва находит свободное время. В это время она усердно помогает мужу Евгению Плющенко завершить подготовку к новому ледовому шоу. В этом году фигурист сделал красочную постановку по сказке «Золушка», в котором одну из ролей сыграет его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч. На днях в преддверии премьеры светская львица вместе с наследником побывала на шоу «Вечерний Ургант».

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Для появления в студии Рудковская выбрала стиль total black. Она облачилась в черное мини-платье, колготки и полусапожки. Сын звезды был в черном костюме принца. Выпуск получился очень веселым. Ведущий Иван Ургант не упустил возможности потроллить свою гостью. Он сначала поинтересовался у Гном Гномыча, полюбил ли он оружие, показав фото мальчика с игрушечным автоматом. В кадре юный спортсмен стоял в комнате с игрушками возле мамы, которая делала упражнения, лежа на полу.

«Кто обложил мой коврик? Я тебя просила…» — со строгим видом возмутилась Яна. «Ты сейчас разговариваешь с Сашей как с котом. Кто еще это мог сделать? Ну Саша, понятно», — пошутил Ургант. Зрители отметили, что давно так не смеялись. Другие вновь обратили внимание на внешний вид Рудковской. В этом году ее не раз критиковали за мини-платья и юбки, но 44-летняя светская львица считает, что может себе позволить показывать стройные ноги.

«Яночка, юбочки надо уже носить не короткие, а чуть подлиннее. Вы со стороны на себя смотрели?», «Уже пора одеваться приличнее», «Как все искусственно», — стали писать пользователи Сети. Другие стали беспокоиться за сына Яны. Они считают, что мальчику надоели бесконечные съемки и участия в шоу. Не в первый раз звезду обвинили в том, что она отнимает у ребенка детство. Сама Яна ранее уже публично спрашивала сына, о том как ему живется. Гном Гномыч заверял, что его не заставляют заниматься спортом, он сам мечтает стать чемпионом как папа.