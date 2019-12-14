Платье и сапоги – это стильно: какие модные комбинации выбрали Навка, Алсу и Бондарчук

В этом сезоне в тренде обувь с квадратными и узкими носами, множеством деталей и принтом. Имидж-стилист Ольга Трофимова рассказала об этом подробнее.

Забудьте про переобувание в офисные туфли на работе. Брюки давно уже заправляют в сапоги или подворачивают их внизу, чтобы обнажить обувь. Настала очередь и платьев – просто подбирайте выигрышную комбинацию с сапогами и слывите модницей среди коллег. А как это сделать, нам подскажет имидж-стилист Ольга Трофимова.

Что в тренде?

В сезоне 2019-2020 не нужно выбирать между узкими носками или квадратными — актуальны оба варианта. В моде сапоги со множеством деталей и украшений: ремешками, шипами, заклепками, цепочками. Ценится меховая отделка и декор. Модные принты с одежды (клетка, анималистичный рисунок, цветы) переместились на обувь. Яркий цвет, футуристичные мотивы, маскулинность и грубость, а также необычные каблуки тоже в тренде.

Эффектное сочетание

Мария Погребняк как раз выбрала такие – в виде перевернутых рюмочек. Наш эксперт обратила внимание на модное сочетание: берет плюс остроносая обувь на актуальном каблучке. «Совершенно беспроигрышный повседневный модный образ», — охарактеризовала его она.

«Платья миди хорошо сочетаются с различными видами обуви, а вот сапоги под них подобрать непросто, поскольку в тандеме с некоторыми моделями они могут визуально обрезать ноги. Самыми опасными в этом плане являются изделия с коротким голенищем. Такие фасоны с миди можно носить только в комплекте с плотными колготами в тон обуви, которые зрительно вытянут силуэт и сделают его гораздо более женственным и привлекательным», — рассказала Ольга Трофимова.

Екатерина Скулкина отлично справилась с задачей – к платью миди она подобрала высокие сапоги, да еще в тон платью, что, кстати, модно в этом сезоне. Тем самым звезда Comedy Woman вытянула силуэт и сделала его стройнее.

Когда есть что показать

К длинным платьям Ольга Трофимова посоветовала приобретать узкие модели сапог, которые плотно сидят на ногах, а иначе могут возникнуть дискомфортные ощущения во время носки.

«Самый выигрышный вариант получится, если выбрать платье с боковым разрезом либо прозрачное. В таком случае обувь станет видна окружающим при ходьбе и наряд будет смотреться невероятно круто», — считает имидж-стилист. Похоже, что Алена Водонаева знает все о модных тенденциях.

Ботфорты сложно сочетать с длинными платьями, а вот с мини – запросто!

«Лучше всего подойдут сапоги-чулки, которые обтянут колени, либо ботфорты из натуральной кожи или замши. В холодную погоду комбинацию из короткого платья с сапогами следует обязательно дополнить утепленными колготами, возможно, цветными», — сказала эксперт.

Образ Алсу Ольга Трофимова назвала «100%-но топовым white look». Он футуристичный, динамичный и в то же время нежный.

Образ Ксении Бородиной в мини и ботфортах – более обыденный, но вполне эффектный. «Абсолютно все подобрано со вкусом, как у Ксении, так и у ее мамы», — сказала эксперт.

Сама безупречность

Анна Семенович и Татьяна Навка тоже составили модный look из платьев и сапог. Аутфит фигуристки стилист назвала безупречным, а вот в цветущем образе Семенович эксперту не хватило ремня в тон обуви.

От ультрамодного стиля Светланы Бондарчук эксперт пришла в восторг: «Черный цвет, плюс бахрома плюс казаки – все вместе смотрится совершенно бомбически».

Подруга Бондарчук Надежда Оболенцева тоже не подкачала, составив сочный динамичный look из довольно массивных сапог и яркого платья. Обувь звезда уравновесила поясом и сумочкой.

Нино Нинидзе решила создать образ-настроение с игривыми нотками. «Мне даже улыбнуться захотелось. Очень удачный аутфит», — заметила Ольга Трофимова.

Есть над чем поработать

А вот в образе Натальи Водяновой нашлось место критике. «Все хорошо, единственное, я бы сменила сумочку, может быть, добавила какую-то этнику или бахрому», — прокомментировала эксперт.

Если с Валерии снять все украшения, кроме ободка, образ можно будет назвать удачным. А пока в нем явный перегруз аксессуарной группой, считает Ольга Трофимова. (Хотя сапожки — хороши!)

Юлии Савичевой вообще нужно было надеть другие сапоги. «Ее припыленному наряду недостает такой же припыленной либо телесного цвета обуви, тогда бы образ зазвучал по-другому. Черные сапоги разрубили силуэт», — сказала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.