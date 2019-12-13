Валерия подчеркнула длину ног кожаными мини-шортами и колготами с принтом

Свой день рождения Эмин Агаларов отметил еще 12 декабря. Эстрадному певцу исполнилось сорок лет. По этому случаю виновник торжества организовал для своих близких друзей и коллег по творческой сцене вечеринку, устроив импровизированный званый ужин. Позже на личной страничке в Instagram Катя Лель поделилась отчетным снимком, который был сделан на мероприятии. В кадре артистка позировала с композитором Виктором Дробышем, его супругой Татьяной и певицей Валерией.

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Для выхода в свет возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина выбрала черный приталенный жакет и блузу с трендовым анималистическим рисунком. Примечательно, что длину ног знаменитость подчеркнула высокими сапогами, кожаными мини-шортами и принтованными колготами. Свои белокурые локоны Валерия уложила волнами, оставив волосы распущенными.

«На шикарном дне рождения у нашего друга Эмина!! С великолепными…» — отметила Катя Лель, имея в виду чету Дробышей и возлюбленную Иосифа Пригожина.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что младший сын Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — стал участником ДТП. В момент аварии юноша спал на заднем сиденье. Инцидент произошел на подъезде к Санкт-Петербургу. В авто с наследником певицы находились его друзья и близкая подруга. Позже мама молодого человека уточнила, что девушка получила перелом руки. К счастью, обошлось без жертв.