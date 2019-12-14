Какой новогодний макияж выбрать: преображения звезд разобрал модный эксперт

В преддверии главной ночи в году, каждой девушке хочется выглядеть особенно. Специально для читателей Teleprogramma.pro мы узнали обо всех трендах сезона.

Каждый год в канун Нового года в салоны красоты попасть проблематично: записи на стрижки, укладки и мейкап обычно заполнены уже за месяц, если не за два. Однако блистать в главную ночь в году можно и без рук профессионала. Мы решили узнать у эксперта, о том какой макияж в тренде в этом сезоне. Многим будет интересно узнать, что блестки, смоки айс и другие варианты мейка уже не в моде.

Дала советы и разобрала образы звезды известный визажист — Анастасия Амирханова.

Нежнятина в тренде

Не так давно Вера Брежнева предстала на премии «Золотой граммофон» в белом платье в пол, к которому сделала макияж в нюдовых оттенках. Она распушила брови, сделала едва заметные стрелки и нанесла тени с эффектом сияния. Прекрасный тон кожи и розовая помада завершили образ.

«Крутая Брежнева, крутой макияж. Все грамотно сделано, ничего лишнего. Для блондинки это идеальный вариант», — отметила визажист.

Анна Семенович уже некоторое время в образе блондинки. В связи с этим она выбирает более нежный макияж. Недавно она предстала с мейком, который подойдет для особого случая. На глаза певицы были нанесены тени с эффектом сияния, также они были нанесены и в уголки глаз. Стрелка подчеркнула взгляд, как и туш. Идеально очерченные брови и блеск для губ насыщенного розового оттенка, освежили образ.

«Макияж Семенович очень даже спокоен. У нее он освежающий, бликующий, при этом правильно расставлены блики, спокойные губы. Все красиво, достойно и не вычурно», — пояснила Амирханова.

Кто любит быть яркой и стильной, так это Ольга Бузова. В последнее время телеведущая тоже отдает предпочтение нюду. Идеальный тон кожи, длинные ресницы, аккуратная стрелка и губы накрашенные пудрово-розовой помадой, вот пример самого актуального макияжа.

Еще одна красавица Ани Лорак. Недавно она предстала с макияжем в розовых тонах. Пушистые брови и ресницы, по словам эксперта, в моде, а в сочетании с розовыми тенями и блеском для губ, образ получился крайне освежающим.

Стрелки и алые губы — это успех

Рената Литвинова, как известно, любит ретро стиль. Элегантные кудри-волны, всегда эффектно обрамляют ее лицо. Для недавней фотосъемки актриса надела алое платье в пол и сделала классический макияж. Кокетливые стрелки на глазах, темная румяна на скулах и яркая алая помада на губах.

«На Ренате Литвиновой яркие губы — крутой тренд. Умничка, все соблюдено! Все круто, дорого, богато. Такой Голливуд», — оценила визажист.

Любит классику Надежда Бабкина. В свои 69 лет она предпочитает оставаться яркой. Недавно и она решила преобразиться. В добавок к стильной прическе певица сделала макияж со стрелками и растушеванными тенями, а губы выделила заветной темно-красной помадой.

К слову, для тех, кто не любит яркую помаду, стрелки можно сочетать и с нежным макияжем. так недавно сделала Альбина Джанабаева. Персиковые оттенки помады, теней и даже румян, подчеркнули визуальные плюсы певицы.

Когда хочется яркости

Известная ведущая Марина Ким для одного из светских вечеров сделала макияж в пастельных тонах. Коричневые тени с эффектом дымки и черный карандаш выделили глаза, румяна и хайлайтер подчеркнули скулы, а на губы она нанесла нюдовый бархатный оттенок помады.

«Это единственный подходящий для нее макияж, потому что у нее восточная внешность. Другого ей не дано, поэтому такого вида смоки очень даже будет хорошо для такого восточного типа», — пояснила Амирханова.

Бывшая солистка «Фабрики» Александра Савельева является эталоном женственности. Она любит экспериментировать со стилем и всегда старается облачаться в броские, но элегантные наряды. Для одной из фотосессий ей сделали макияж с акцентом на глаза. Черная подводка и плотные зеленые тени сделали глаза более выразительными, а туш с эффектом объема, зрительно увеличила разрез глаз. Едва заметные румяна персикового цвета были нанесены на скулы, а нюдовая глянцевая помада завершила образ.

«Прорисовка зелеными цветами, выведенный карандаш, все растушеванно — это слишком тяжело. Сейчас так уже никто не красит», — высказалась эксперт.

Идеальный смоки айс недавно сделала Ева Лонгория. После родов актриса вернулась в форму и теперь блистает на коровых дорожках. Темные тени выделили ее глаза. Как и следовало поступить, губы она накрасила нейтральным оттенком, чтобы не переборщить.

«Нет, не в тренде. Черный смоки — нет! Можно подвести внутри каялом (контурный мягкий косметический карандаш) черным, сделать такой акцент, но черные глаза, черный смоки на Новый год не актуален уже», — предупредила Амирханова.

Советы эксперта

Как оказалось, тем, кто хотел нанести на веки блески стоит знать, что сейчас это не совсем актуально. К тому же, если наряд яркий с пайетками и глиттером, то нельзя перебарщивать с макияжем.

«Есть такое понятие sparkles — вот они в тренде. Просто блестки сами по себе крупные частички и на глазах они буду смотреться достаточно дешево. Сейчас в моде именно sparkles — это нежное мерцание на глазах, как водичка, они дают цвет, но более нежно. Сияние в Новый год — однозначно, но только sparkles», — объяснила эксперт.

Для любителей акцентного макияжа, можно смело доставать из сумочек любимую алую помаду и подводку для глаз.

«Акценты должны быть либо на стрелочке аккуратной, либо можно сделать мерцающие, переливающиеся глаза, но не блестками, а как слюдой нанесены — эффект мокрого века», — подчеркнула эксперт. «Стрелка должна быть однозначно, пушистые ресницы в моде и очень модно использовать красную помаду или бежевые губы. Никаких креативных цветов не будет! Или красный, или нежно-бежевый, розовый», — поделилась Амирханова.

«Для тех, кто любит делать свое лицо идеальным с помощью скульптурирования, следует знать, что это уже не в моде. По словам эксперта, большинство визажистов делают ровный цвет лица, наносят немного румян и делают пушистые брови, пушистые ресницы», — пояснила Амирханова.

«Акценты аля смоки отошли, сейчас упор делают на омоложение, на молодость, на нежнятину, все розовато-бликующее», — также рассказала визажист.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Амирханова с самого детства была творческой личностью. Она занималась в школе искусств, обучалась хореографии, игре на фортепиано, а в студенческие годы ее жизнь заполняли модельный бизнес, показы, съёмки… Это и сподвигло девушку заниматься макияжем. В 2014 году она прошла профессиональное обучение и стала визажистом.

За время работы Анастасия принимала участие в конкурсах: красота на Волге, где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре «Roma Fashion Week» заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в «RFW» а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.